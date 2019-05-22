На линию Южно-Сахалинск - Москва вышел лайнер повышенной вместимости

В Южно-Сахалинске 21 мая встретили первый рейс воздушного судна, рассчитанного на 457 пассажиров. Борт прилетел из столицы и вместил на 100 человек больше, чем в самолеты, ранее обслуживавшие это направление.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, один из самых вместительных лайнеров марки Boeing теперь будет летать с Сахалина в Москву и обратно трижды в неделю. Всего по этому маршруту будет выполняться 14 рейсов в неделю. С переходом на летнее расписание комфортабельные самолеты выполняют два рейса в день.

- Ежемесячно будет доступно около 2,5 тысячи дополнительных мест, на 12 процентов больше, чем годом ранее, - отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Лайнеры, вышедшие на линию, не только вместительные, но и комфортабельные: увеличено расстояния между пассажирскими креслами. В полете можно смотреть фильмы, слушать музыку и аудиокниги, с личных гаджетов просматривать развлекательный контент. Меню расширилось с трех до 14 наборов питания, в их числе детское, диетическое и вегетарианское. Позже появится и кошерное меню.

- Обслуживание на высоте! Вежливые стюардессы, вкусная еда и напитки, - оценила сервис прибывшая из столицы жительница Анивы Тамара Коржакова.