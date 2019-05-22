На Сахалине возобновили выпуск мороженого

Производство мороженого начали в городе Поронайске, расположенном в центральной части Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Под выпуск лакомства отдали помещение бывшего цеха обработки рыбы, его реконструировали и переоснастили. Производительность линии - три тонны сладкого десерта в час.

Планируется выпускать мороженое в вафельных стаканчиках (сливочное и шоколадное), больших брикетах, а также с фруктовыми наполнителями. В качестве сырья завод использует молоко местных сельхозпроизводителей.

- Наше мороженое готовится по классической рецептуре: из натуральных ингредиентов и без растительных жиров, с учетом требований ГОСТа. Процесс производства практически полностью автоматизирован. В планах - расширение ассортимента, поставки на материк и даже за границу, - рассказал руководитель предприятия Михаил Ким.

Первые партии новой продукции отправят в соседние с Поронайским районы, впоследствии ее смогут попробовать жители всего острова. Для перевозки лакомства приобретен специализированный автомобиль. 70 процентов всех затрат предприятия на покупку оборудования и транспорта субсидированы из регионального бюджета.

Интерес к сахалинскому мороженому уже проявляют китайские партнеры. Однако вступать с ними в договорные отношения предприятие намерено лишь после того, как будут обеспечены потребности островного региона.