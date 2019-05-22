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22.05.2019 07:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Восточный доставили космический аппарат "Метеор-М"

Текст: Юлия Гарднер

Космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 доставили на космодром Восточный в Амурской области. Ракета-носитель "Союз-2.1б", которую запустят отсюда летом, выведет его на околоземную орбиту.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
На космодром Восточный доставили разгонный блок

"Выведение "Метеор-М" №2-2 - основная функциональная задача для проведения пятого запуска с "Восточного", - цитирует РИА Новости сообщение Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сейчас на орбите находятся два спутника - "Метеор-М" №1 и "Метеор-М" №2. Первый работает с ограничениями, потому что был запущен еще в 2009 году.

Разгонный блок "Фрегат", с помощью которого выведут "Метеор-М" в космос, также находится на Восточном. А блоки ракеты-носителя "Союз-2.1б" ждут своего часа в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

Справка "РГ"

Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 служит для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов, данных о распределении озона в атмосфере.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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