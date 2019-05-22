С 27 мая в регионах начнется основной этап сдачи ЕГЭ. Тем временем в Сахалинской области знания проверяют не только школьники, но и учителя.

Недавно Лев Баранчук-Червонный, преподаватель в южно-сахалинской гимназии № 3, узнал результаты экзаменов по своим профильным предметам. По биологии до ста баллов ему не хватило четырех, по химии - двух.

Полезная практика

Сегодня проверить знания по любому предмету может каждый, пройдя тестирование в интернете. Но 32-летний педагог, пятый год работающий в школе, считает, что реальный экзамен с прохождением всех процедур, под присмотром видеокамер и усиливающимся от этого волнением сдать гораздо сложнее. Именно в такой форме предстоит проходить испытание ученикам Льва Николаевича, и теперь при их подготовке он учтет все нюансы.

- Я смогу рассказать детям и о том, что увидел на экзамене, и о своих ощущениях. К тому же им было интересно узнать мой результат, - поделился впечатлениями Лев Баранчук-Червонный.

Что он может посоветовать тем, кто готовится к сдаче тестов по химии и биологии, исходя из собственного опыта?

Во-первых, экзамен строго регламентирован, и при подготовке не помешает изучить спецификации и кодификаторы. Из этих документов можно узнать, о чем конкретно спрашивают по каждому пункту, сколько баллов дают за правильный ответ. Есть школьники, которые пренебрегают этим и просто заучивают определенные блоки материала, а этого недостаточно. Хорошо бы знать поточнее, к чему готовиться.

Во-вторых, многие хорошо изучили основы, но не имеют достаточного навыка в прохождении тестов. Кто-то, наоборот, решает тесты, а теорию не учит - это тоже минус. Нужно установить баланс: заниматься и тем, и другим.

В-третьих, важно не оставлять подготовку к ЕГЭ на последний момент. Лучше приступить уже с начала учебного года, а то и раньше. Важна система, и даже если совсем туго со временем, хотя бы полчаса в день надо уделять предмету, который вы намерены сдавать.

И наконец, не стоит откладывать занятия на ночное время. Нужно придерживаться нормального режима, а перед экзаменом как следует выспаться.

В роли атомов

Лев Николаевич признался, что ему особенно интересно работать с детьми, которым нужен не только базовый уровень знаний.

- Когда ученик чем-то увлекается, я вижу результаты своей деятельности, и это предот­вращает так называемое профессиональное выгорание, - отметил мой собеседник.

С другой стороны, увлеченность ребенка во многом зависит от способности педагога преподнести свой предмет интересно. И, судя по отзывам некоторых гимназистов и их родителей, такое качество у Баранчука-Червонного есть.

- Мы были убеждены, что наша дочь - гуманитарий, ей больше по душе литература и история. Увлеченно занимается в музыкальной школе. Поэтому ее успехи в изучении химии стали для нас неожиданностью, - рассказала мама одной из учениц Светлана Коцубинская.

В том, что ребенок любит химию, считает она, есть заслуга педагога.

- На его уроках никогда не бывает скучно, - подтверждает Светлана Романова, девятиклассница гимназии № 3.

Ведь молекулярные формулы ученики не просто записывают в тетрадь, но и… выстраивают, сами выступая в роли атомов того или иного химического элемента.

- Мы проводим опыты, и слова "сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда" стали для нас девизом. Очень рады, что наш наставник успешно сдал ЕГЭ, но нисколько не удивились его решению пройти аттестацию. Он всегда отличался от других учителей - постоянно что-то придумывал, - поделилась гимназистка.

Положительную роль играет и спокойное отношение Льва Николаевича к тому, что ученики могут в чем-то превзойти его. И в то же время педагог не перестает пополнять багаж своих знаний. В этом году благодаря поддержке регионального министерства образования побывал на курсах повышения квалификации сочинского образовательного центра "Сириус".

- Там нас учили работе с детьми, которые участвуют в олимпиадах очень высокого уровня. И я понял, что мне не хватает математики, - неожиданно сообщил учитель химии и биологии.

Проанализировать объемы данных, установить достоверность или случайность полученных результатов - тут без царицы наук, в частности, раздела статистики, не обойтись, считает он. Будет ли сдавать ЕГЭ по этому предмету, Лев Баранчук-Червонный еще не решил, но заняться дополнительно математикой намерен твердо.

Кстати



Пока среди учителей в Сахалинской области лишь единицы сдают ЕГЭ, но некоторым коллегам Баранчука-Червонного его пример понравился. Возможно, в следующем году они тоже проверят свои знания на итоговой аттестации.