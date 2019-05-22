В пригороде Владивостока, на улице Полетаева, под угрозой исчезновения оказался источник с родниковой водой. Как гласит семейная легенда пенсионера Сергея Габриеля, уникальный каменный колодец выложен пленными японцами в конце 1940-х годов.

Зимой вплотную к участку мужчины начали возводить жилой 21-этажный дом. В полутора метрах от колодца вырыли фундамент под автостоянку. Разрешение на строительство было получено без проведения общественных слушаний, о чем в один голос свидетельствуют жители улицы.

- Стройка идет рядом с узаконенным по всем правилам источником воды. Колодец может пересохнуть, рухнуть, загрязниться. Нам предложили ходить на колонку за сто метров по дороге, перегруженной транспортом. В мои 65! - рассказывает обратившийся в "РГ" Сергей Габриель.

Куда он только не обращался с просьбой разобраться с незаконными, по его мнению, действиями строителей. Это кипа бумаг, цитировать которые нет смысла, ибо во всех - из прокуратуры, департамента природных ресурсов, от уполномоченного по правам человека, из инспекции регионального строительного надзора и других инстанций - написано одно и то же: "Мы поручили провести проверку, о результатах вам доложат".

Исключение составляет разве что ответ из мэрии, подписанный начальником управления градостроительства и архитектуры Аллой Шестериковой, выдавшей разрешение на строительство. В нем утверждается, что колодец Габриеля находится… в муниципальной собственности. Как? У пенсионера есть полученный еще в 1942 году и подтвержденный в 2010-м документ на дом и участок. Согласно ему, колодец отнесен к частной территории.

- Мы считаем, что стройка ведется в зоне санитарной охраны, да еще так неаккуратно, что пострадал забор находящегося рядом Дома ветеранов. И я подтверждаю, слушаний никто не проводил, - говорит общественник Александр Бородинов.

В конце концов, Сергей Габриель подал иск в суд. Он оспаривает правомерность выдачи разрешения на строительство. Первое заседание, ранее перенесенное, состоится в конце мая.

Кстати



Ценители качественной воды приезжают за ней к колодцу Сергея Габриеля с разных концов города. Многие из них поставили свои подписи под обращением не дать погибнуть уникальному источнику.