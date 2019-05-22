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22.05.2019 19:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сироты на экспорт?

Закроют ли детские дома на Колыме
Текст: Татьяна Дмитракова (Магаданская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Информационное пространство всколыхнула новость: все детские дома Магаданской области предлагают перевести в другие регионы - туда, где, как поется в песне, климат иной.

- Я действительно выступил с такой идеей, и это мое искреннее желание, - подтвердил "РГ" депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов. - Жить на Колыме, как и в других приближенных к Крайнему Северу районах, и подолгу не выезжать отсюда - по медицинским показаниям вредно. А воспитанники детских домов годами не покидают наш регион с его тяжелейшими природно-климатическими условиями.

В Магадане арестовали убийцу четырехлетней девочки

Второй аргумент - финансовый. Содержание детских домов - дело затратное. Область между тем, по словам депутата, не может найти средств на жилье, которое положено по закону сиротам, достигшим 18 лет. Вместо необходимых 240 миллионов рублей бюджет наскреб только 6,3 миллиона. Гипотетически экономия на закрытии шести учреждений для сирот и оставшихся без попечения родителей детей, где сегодня живут и воспитываются 227 юных магаданцев, могла бы покрыть "кассовый разрыв".

Александр Шаферов предлагает начать с самого северного детского дома - в поселке Оротукан. "Там жить нельзя: полузаброшенный поселок, зияют окна пустых домов с проваленными крышами", - эмоционально заявил он.

- И все же социальная инфраструктура не во всем соответствует потребностям наших воспитанников, особенно медицинское обслуживание хромает, - признал директор госучреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом имени А.Н. Логунова" Владимир Скараев. - Приходилось ребят при необходимости и в областной центр возить.

"Перемещать их на Урал или в Красноярск… Ну это же дети, а не чемоданы"

К слову, до районного центра Ягодного - 127 километров, а до Магадана - все 420.

- У нас здание хорошее, всем 40 детям места хватает, - с гордостью поделился Владимир Андреевич. - И климат здесь лучше, чем в Магадане. Власти нам помогают: этим летом на два месяца ребят в Анапу повезем. А вот перемещать их на Урал или в Красноярск... Ну это же дети, а не чемоданы. Некоторые уже по девять лет в нашем детдоме живут, и большинство из них - мы спрашивали - хотят остаться в родной области.

Мнение

Денис Павлик, уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области:

- Я не поддерживаю инициативу о переводе магаданских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределы области. Не вижу в ней никакой логики. Во-первых, к сожалению, ряды воспитанников детдомов пополняются регулярно: и в результате лишения людей родительских прав, и после смерти взрослых. Если, скажем, родители ребенка погибли в ДТП, его, что, надо выслать в другой регион? Во-вторых, детские дома должны находиться в области, чтобы дети поддерживали связи с оставшимися родственниками. И, наконец, нужны ли другим субъектам наши сироты и дополнительные обязательства по дальнейшему обеспечению их жильем?

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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