Житель Бурятии зарезал спрятавшую от него спиртное шестилетнюю дочь

В Бурятии следователи направили в суд материалы уголовного дела об убийстве шестилетней девочки (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). В преступлении обвиняется 42-летний отец ребенка.

В ходе расследования стало известно, что вечером 1 ноября 2018 года мужчина был с дочерью дома в селе Елань. Он употреблял алкоголь, уже был пьян, и малышка, которая не хотела, чтобы папа продолжал пить, спрятала от него бутылку со спиртным. Отца взбесил поступок девочки, он набросился на нее и дважды ударил ножом в грудь. К этому времени с работы домой вернулась мать ребенка, но спасти дочь она уже не успела.

"В отношении мужчины проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой констатирована его склонность к злоупотреблению алкоголем, однако комиссией экспертов обвиняемый признан вменяемым", - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.