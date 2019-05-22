Проект моста через реку Лена в Якутии, реализация которого неоднократно откладывалась из-за отсутствия финансирования и споров об экономической целесообразности, натолкнулся еще на одно препятствие. Против стройки в предлагаемом варианте выступили жители села Старая Табага, по чьим подворьям пройдет будущая подъездная автомагистраль к мосту.

Старая Табага - старинное ямщицкое село, расположенное в 30 километрах от Якутска. Четыре века назад царские ямщики выбрали очень удобное для жизни место. С одной стороны река со множеством островов, с другой - высокая гора, покрытая богатым лесом. Но именно из-за этих особенностей окрестности деревни и даже ее часть оказались самым удобным местом и для строительства моста.

Первоначально предполагалось, что подъездная автомагистраль пройдет непосредственно по деревне, затронув около 150 участков. По сути под снос попадало почти все село. Осенью прошлого года глава республики Айсен Николаев в ходе выездного совещания, проведенного прямо в Старой Табаге, заявил:

- Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей, который затронет минимальное количество принадлежащих селянам участков, примерно 35 - 36. Этот вариант мы приняли сегодня как основной.

Он подчеркнул, что любые изменения трассировки подъездных путей заметно влияют на стоимость будущего моста. Тем не менее, жители Старой Табаги предлагают пустить дорогу в обход деревни. Некоторые из них украсили свои дома обращениями к чиновниками республики, призывающими не допустить сноса старинного села.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что сроки строительства пока не определены. Но земли под стройку уже зарезервированы, и в этот резерв на ближайшие три года попали подворья селян. На этих территориях люди уже сейчас не вправе ничего строить, они не могут продать свои участки.

В региональном минтрансе отмечают, что предлагаемый жителями Старой Табаги вариант рассматривался правительством республики как альтернативный. Но в этом случае подъездную дорогу придется прокладывать по территории со сложным геологическим строением, потребуется большой объем дополнительных работ. В свою очередь это приведет к существенному удорожанию строительства, а от цены вопроса зависят не только сроки, но и сама возможность возведения Ленского моста.

В министерстве считают, что существующий проект - наиболее щадящий по отношению к Старой Табаге и ее жителям, поскольку дорога пересечет село под прямым углом. Это приведет к изъятию наименьшего числа частных владений.

Кроме того, по оценкам специалистов, сократить число изымаемых участков можно будет и за счет внедрения инженерных решений, благодаря которым территория, занимаемая подъездными путями, сократится.