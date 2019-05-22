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22.05.2019 20:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Старая Табага волнуется

Проект моста через Лену зацепил старинную деревню
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Проект моста через реку Лена в Якутии, реализация которого неоднократно откладывалась из-за отсутствия финансирования и споров об экономической целесообразности, натолкнулся еще на одно препятствие. Против стройки в предлагаемом варианте выступили жители села Старая Табага, по чьим подворьям пройдет будущая подъездная автомагистраль к мосту.

Старая Табага - старинное ямщицкое село, расположенное в 30 километрах от Якутска. Четыре века назад царские ямщики выбрали очень удобное для жизни место. С одной стороны река со множеством островов, с другой - высокая гора, покрытая богатым лесом. Но именно из-за этих особенностей окрестности деревни и даже ее часть оказались самым удобным местом и для строительства моста.

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Первоначально предполагалось, что подъездная автомагистраль пройдет непосредственно по деревне, затронув около 150 участков. По сути под снос попадало почти все село. Осенью прошлого года глава республики Айсен Николаев в ходе выездного совещания, проведенного прямо в Старой Табаге, заявил:

- Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей, который затронет минимальное количество принадлежащих селянам участков, примерно 35 - 36. Этот вариант мы приняли сегодня как основной.

Он подчеркнул, что любые изменения трассировки подъездных путей заметно влияют на стоимость будущего моста. Тем не менее, жители Старой Табаги предлагают пустить дорогу в обход деревни. Некоторые из них украсили свои дома обращениями к чиновниками республики, призывающими не допустить сноса старинного села.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что сроки строительства пока не определены. Но земли под стройку уже зарезервированы, и в этот резерв на ближайшие три года попали подворья селян. На этих территориях люди уже сейчас не вправе ничего строить, они не могут продать свои участки.

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В региональном минтрансе отмечают, что предлагаемый жителями Старой Табаги вариант рассматривался правительством республики как альтернативный. Но в этом случае подъездную дорогу придется прокладывать по территории со сложным геологическим строением, потребуется большой объем дополнительных работ. В свою очередь это приведет к существенному удорожанию строительства, а от цены вопроса зависят не только сроки, но и сама возможность возведения Ленского моста.

В министерстве считают, что существующий проект - наиболее щадящий по отношению к Старой Табаге и ее жителям, поскольку дорога пересечет село под прямым углом. Это приведет к изъятию наименьшего числа частных владений.

Кроме того, по оценкам специалистов, сократить число изымаемых участков можно будет и за счет внедрения инженерных решений, благодаря которым территория, занимаемая подъездными путями, сократится.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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