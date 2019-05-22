Пока одни жители Башкирии на выходные и на время отпуска выезжают за границу или российские курорты, другие нашли более дешевый способ набраться новых впечатлений и отдохнуть. Они отправляются по просторам родной республики, открывают для себя удивительные факты о родном крае и привозят фотографии на фоне уникальных памятников природы. Корреспондент "РГ" присоединился к группе автотуристов, чтобы выяснить все плюсы и минусы путешествия по Башкирии.

Куда путь держим?

Проехаться по Башкирии мы с супругом мечтали давно. Когда от автотуристов клуба "Абсолют" поступило предложение присоединиться к автоэкспедиции, не раздумывали ни секунды.

Сложнее всего было проработать маршрут с учетом пожеланий всех участников экспедиции: на нее отводилось всего четыре дня, а хотелось посмотреть как можно больше интересных мест. Посетив сайты с популярными туристическими маршрутами, решили проехать до южной и восточной крайних географических точек Башкирии, заглянув по дороге в Красноусольск, пещеры Ишимбайского района, Учалинский карьер и на водопад Гадельша.

В путь отправились на трех автомобилях, в которых ехали семеро взрослых и шестеро детей, в возрасте от трех до десяти лет. Кстати, дети, вопреки опасениям, не доставили никаких хлопот: мы взяли с собой игры и книжки, а когда за окнами начали мелькать горы и реки, никаких других развлечений уже не понадобилось.

Красота неописуемая!

Мы побывали только в малой части удивительных мест, которыми славится Башкирия, а ведь их очень много, и у каждого своя история.

К примеру, именно в республике есть мост через реку Урал, соединяющий Азию и Европу. Кажется, всего несколько десятков метров, а уже пересек границу. Только в Башкирии есть Бурзянский район, на территории которого - дремучие, совершенно сказочные леса. В них не ловит телефон, а вот увидеть медведя проще, чем встретить знакомого в мегаполисе. Здесь нетронутая природа, чистейший воздух, а в центре района, на берегу реки, расположилось удивительное село Старосубхангулово. Туристов привлекает красивейший вид, открывающийся на село, реку и нависшую над ней гору.

В Гафурийском районе нельзя не искупаться в святых источниках Красноусольска, которые, считается, обладают целебной силой, ведь недаром сюда едут паломники со всей страны.

А как не прийти в восторг от трехкаскадного водопада Гадельша, который находится в 15 километрах от Сибая? В мае - это, действительно, впечатляющее зрелище: мощные струи воды, падающие с семиметровой высоты, чуть ли не сбивают с ног желающих искупаться.

Туризм - рискованное дело

Но к водопаду путь нелегкий, приходится подниматься в гору и прыгать с камня на камень.

- Гадельша не хуже водопадов Краснодарского края и Кавказа, а еще здесь бесподобные горы! Почему никто эту красоту не сделает более цивилизованной? И пришлось перепрыгивать через ручей, спасибо мужчинам - помогли не упасть. Можно ведь деревянный мостик оборудовать или хотя бы веревку протянуть? - удивлялась после возвращения из похода на Гадельшу уфимка Гузель.

И дело не только в удобстве туристов, но и в безопасности прохождения маршрута.

Впечатление от одного из крупнейших водопадов республики Кук-Караук, который находится в Ишимбайском районе, немного портит опасный спуск к нему. Раньше здесь была деревянная лестница, но теперь на ее месте обломки. Видимо, у этого памятника природы республиканского значения нет заботливого хозяина, который мог бы привести в порядок это красивейшее место.

Незабываемые впечатления мы получили у пещеры Салавата Юлаева, что расположена в неприступной скале Калим-Ускан и где снимали сцены фильма о национальном герое. Только вот было немного страшно, так как она находится на высоте около шести метров от земли.

Чтобы залезть в пещеру, нужно сначала перейти вброд по скользким камням небольшую речку, затем подняться по деревянной лестнице, а последние пару метров как скалолаз, взбираться, цепляясь за веревку. С маленькими детьми - тот еще экстрим!

Словом, посещать пещеры и водопады Башкирии сегодня не всегда безопасно.

Еще одна опасность, поджидающая туристов, - огромное количество клещей в лесах Башкирии. Один из них решился попробовать на вкус меня. К счастью, хирурги Исянгуловской райбольницы работают даже ночью: они быстро и профессионально вытащили кровососа и прописали таблетки для профилактики клещевого энцефалита.

Поэтому обязательно нужно использовать репелленты, а лучше заранее сделать прививку от клещевого энцефалита.

С небес на землю

Природа природой, но отдыхать тоже хочется. Увы, эта поездка показала, что придорожная инфраструктура в Башкирии развита слабо. Гостиниц, казалось бы, много, но большинство отелей эконом-класса не самого лучшего качества: грязь, насекомые. В более-менее приличных по соседству - шумные компании. Так что если вы путешествуете с детьми, желательно перед бронированием номера почитать отзывы, а лучше заплатить подороже и выбрать комфортабельный вариант.

Еще одна проблема - общепит. Не в каждом райцентре Башкирии, не говоря уж о простых деревушках, можно найти кафе или столовую. После шести вечера, к примеру, в Акъяре и Старосубхангулово даже имеющиеся уже закрылись. Конечно, есть продуктовые магазины, но тогда придется питаться всухомятку.

Еще один важный момент - состояние дорог. Между городами они относительно неплохие, но не ко всем туристическим объектам можно добраться без риска лишиться автомобильной подвески. Особенно "богаты" ямами грунтовые дороги, к примеру, ведущая к водопаду Кук-Караук в Ишимбайском районе. Не доставляет удовольствия и движение по гравийному покрытию между Баймаком и Старосубхангулово: от поднимающейся пыли вокруг ничего не видно.

Нехватка придорожных кафе и туалетов, плохие дороги до туристических мест и часто небезопасные тропы - эти проблемы для Башкирии, к сожалению, пока актуальны.

Полезная книжка

Список вещей, которые нужно взять с собой в автопутешествие:

- спутниковый навигатор

- аптечка

- переносной холодильник

- еда в дорогу и питьевая вода

- документы

- репелленты от клещей и комаров

- теплые вещи

Цена вопроса



За четыре дня мы проехали почти 1,9 тысячи километров. На это ушло 120 литров бензина (около пяти тысяч рублей). Ночевали, в-основном, в заранее забронированных гостиницах (в среднем от 350 до 500 рублей за человека в сутки). На питание и покупку лекарств ушло около 5,6 тысячи рублей. В итоге отдых семьи из четырех человек обошелся в 15 тысяч рублей.

Цифра

15 районов республики мы проехали за четыре дня.