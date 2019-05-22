Филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" одержал победу в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей.

Филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" одержал победу в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей.

Пермский завод "Уралхима" уже третий год подряд становится победителем в данной номинации. Организаторы конкурса на этот раз не делили предприятия на группы по численности сотрудников, и филиал "ПМУ" стал абсолютным чемпионом среди химических заводов края. Кроме него в конкурсе приняли участие "Уралкалий", филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим" в Березниках, "Метафракс", ВНИИ галургии.

Для определения победителя по итогам 2018 года учитывался ряд ключевых показателей: выручка и чистая прибыль в расчете на одного работника, рентабельность, объем инвестиций, производительность труда, уровень средней зарплаты, обеспечение промбезопасности, объем социальных льгот и гарантий. По большинству этих критериев филиал "ПМУ" показал самые высокие результаты.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим":

- Для нас участие в конкурсе - это возможность посмотреть со стороны на свою работу, получить экспертную оценку в сравнении с другими предприятиями отрасли. То, что филиал "ПМУ" побеждает в номинации по эффективности производства уже три года подряд, свидетельствует о комплексном динамичном развитии завода. "ПМУ" вновь представит Прикамье на Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" и Всероссийском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза "Пять звезд. Лидеры химической отрасли" по итогам 2019 года.