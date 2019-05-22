ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области

Управление ФСБ России по Нижегородской области провело обыски в министерстве экологии региона. Оперативные мероприятия были связаны с деятельностью компании "Управление отходами-НН".

Как сообщили РИА Новости в указанном министерстве, речь идет о работе данной фирмы на Балахнинском и Городецком полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) в 2014-2016 годах. Объекты созданы и эксплуатируются в рамках концессионного соглашения сроком на 25 лет. Они обслуживают 11 районов области с населением около 600 тысяч человек.

В правоохранительных органах суть возможных претензий к чиновникам и компании пока не раскрывают.