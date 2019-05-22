В редакцию "РГ" обратился нижегородец Сергей Малахов - участковый врач-терапевт с многолетним стажем. Он, не понаслышке знающий, как устроена система здравоохранения, ее основные болевые точки, сформулировал, как можно сделать оказание медицинской помощи на селе по-настоящему доступным и отвечающим современным требованиям.

Нам его идея показалась заслуживающей внимания как минимум для начала более широкой дискуссии по этой теме. Далее предоставляем слово Сергею Владимировичу:

- С начала 1990-х сельские фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФП и ФАП) перестали поддерживаться государством и агропредприятиями, началось их запустение и уход специалистов-медиков. Выход из кризиса сельской медицины неизбежно связан с внедрением цифровой экономики в деятельность лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) всех уровней.

Предпосылки для прорыва в организации первого звена системы здравоохранения уже есть: электронные амбулаторные карты, электронные листы нетрудоспособности, программное обеспечение автоматизированного рабочего места врача, единые электронные сети ЛПУ, телемедицина. Нужно лишь объединить их в одно экономически рациональное решение.

Суть моего предложения заключается в том, чтобы на месте бывших ФАП и ФП создать сельские пункты здоровья (СПЗ) как вспомогательное подразделения участковой районной поликлиники. Работников для этих СПЗ нужно подготовить из имеющихся в настоящее время сельских медиков и постоянно проживающих там добросовестных и разумных селян, способных быстро овладеть навыками доврачебной помощи, регламентами работы в компьютерной сети районного здравоохранения, прошедших отбор в отделе кадров районной больницы по специальностям "оператор телемедицинского комплекса" и "инструктор ЗОЖ".

Районные поликлиники должны будут подготовить обоснованную карту размещения СПЗ и станций скорой помощи на своей территории, списки врачей и сельских жителей для дальнейшего обучения работе на телемедицинских комплексах и последующего трудоустройства на сельском участке, защитить план в минздраве области и получить финансирование.

Каждый сельский кабинет здоровья в режиме онлайн должен быть связан со своим участковым терапевтом и любым специалистом районной поликлиники и ЦРБ. Потребуется обучить врачей районной больницы и поликлиники пользоваться IT-терминалом, через который возможна оперативная связь со всеми районными амбулаториями и СПЗ сел и поселков района. Помимо этого, создать стартовые регламенты работы на телемедицинских комплексах СПЗ для решения вопросов ведения больных по месту жительства, амбулаторного лечения, госпитализации и оказания доврачебной помощи имеющимися в распоряжении сельских пунктов здоровья средствами.

В районной больнице я предлагаю зарезервировать в каждом отделении коечный фонд для сельских жителей, создать участковое сельское подразделение районной поликлиники с соответствующим заместителем главного врача и оперативной службой реагирования на запросы из СПЗ, подчинить ему подразделения скорой помощи, рассредоточенное в участковых больницах и работающих амбулаториях.

Ответственность за свой сельский участок (600 - 700 человек) возложить на участкового терапевта или участкового врача общей практики, территориально располагающегося в районной поликлинике и принимающего решения по каждому больному с помощью информации, поступающей из СПЗ. Участковый врач, консультирующий по видеосвязи, таким образом становится менеджером для больного - он организует и регламентирует амбулаторное лечение, назначает объем и сроки прохождения анализов и обследований, консультаций с узкими специалистами, решает вопрос о госпитализации и транспортировке больного, его трудоспособности, реабилитации, медикаментного обеспечения и медико-социальной поддержки. Подводя итог решения всех вопросов по каждому больному, он заносит все эти сведения на электронную карту и по электронной почте высылает в СПЗ их копии.

Доставку медикаментов в СПЗ надо возложить на районные поликлиники, которые ежедневно, обобщив назначения после дистанционных сеансов связи с сельскими пунктами здоровья, будут формировать и осуществлять эту доставку, которая должна быть признана как медицинская услуга и оплачена ФОМС.

Эта идея реалистична прежде всего по экономическим соображениям. Программы минздрава "Земский доктор" и "Земский фельдшер" при всех усилиях подготовки сельских медиков уперлись в нежелание людей ехать работать и жить в деревню, несмотря на 1 миллион и 150 тысяч рублей подъемных для врачей и 0,5 миллиона и 80 тысяч - для фельдшеров и акушеров. К тому же государственное содержание ФАПов и ФП, например, в Нижегородской области обходится существенно дороже, чем содержание такого же количества СПЗ. Программа передвижных ФАПов делает себестоимость медуслуги минимум в три раза выше поликлиничной, к тому же что делать больным в селе в промежутках между приездами медиков?

Для реализации описанной идеи, по моим оценкам, потребуется 3-4 месяца на пилотный проект в 2-3 отдаленных районах и 1-2 года на создание законодательной и нормативной базы для распространения опыта цифровой модернизации сельского здравоохранения в регионах.

Участковый врач-терапевт Малахов С.В.



E-mail: msv4-5@mail.ru;



Тел.: 8-960-172-94-21;

Компетентно

Игорь Арефьев, директор Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ):

- Одной из главных проблем широкого внедрения телемедицины является необходимость использования защищенных каналов передачи данных, медицинские организации далеко не всегда готовы к этому с технической и финансовой точки зрения.

Крупные федеральные и региональные медицинские центры, как правило, оснащены шлюзами для защищенной передачи данных, но во многих периферических клиниках такое оборудование отсутствует, а использовать привычные мессенджеры и программы для видеозвонков мы не можем, поскольку в ходе телемедицинских сеансов упоминаются личные данные пациента и сведения о состоянии его здоровья.

Если говорить о современном рынке телемедицинских услуг в России, то он активно растет. Становится все больше платформ, которые предлагают взаимодействие по двум основным направлениям: "врач-врач" и "врач-пациент". И конечно, это еще и возможность дистанционно анализировать результаты диагностических исследований - кардиографии, гистологических образцов и так далее.

Федеральный ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ активно использует телемедицину для консультирования врачей-комбустиологов и травматологов из других регионов РФ в экстренных случаях. В ходе таких сеансов не только оценивается и при необходимости корректируется схема лечения, но и принимается решение о транспортировке пострадавших в нашу клинику.

Кстати

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Нижегородской области, в 2016 году был реализован пилотный проект модернизации ФАПов Шарангской ЦРБ в части оснащения оборудованием, необходимым для сбора и дистанционной передачи информации о состоянии здоровья пациентов, который дал положительные результаты и послужил основой для реализации планов по развитию телемедицины в Нижегородской области.

В 2017-2018 годах проведена модернизация ФАПов в 12 муниципальных районах и городских округах области и оснащение рабочего места в отделении функциональной диагностики Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.

Внедренный телемедицинский комплекс включает в себя: передачу данных электрокардиограмм из ФАПов в ЦРБ для расшифровки и получения результатов, направление данных электроэнцефалограмм, реоэнцефалограмм и других из ЦРБ в больницу имени Семашко для расшифровки и получения результатов, проведение выездной диспансеризации определенных групп взрослого населения на оборудованном автомобиле.

Станцией скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода проводится дистанционная расшифровка электрокардиограмм, записанных на вызовах бригадами скорой помощи и переданных с применением информационных технологий. В 2018 году расшифровано 18 343 электрокардиограммы, в 2019-м - 5269.