Объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске - свалка промышленных отходов "Черная дыра", шламонакопитель "Белое море" и полигон твердых бытовых отходов "Игумново" - будут ликвидированы в срок.

Об этом в рамках 21-го форума "Великие реки" сообщил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Харин. Речь идет о весне 2020 года, подрядчик не исключает, что работы удастся завершить и чуть ранее.

На данный момент на полигоне "Игумново" закончены работы по формированию его тела, сформирован песчаный слой толщиной 25 сантиметров и на 34 процента уложен геотекстиль.

Также на Дзержинском водоканале начался монтаж локальных очистных сооружений, с помощью которых будет вестись очистка фильтрата, который образуется на свалке.

На шламонакопителе "Белое море" в настоящее время полностью сформирован слой песка, уложено 36 процентов геомембраны и геотекстиля. На четверти площади геосинтетические материалы покрыты слоем песка толщиной 40 сантиметров. В дальнейшем оба объекта будут покрыты растительным грунтом и биоматами.

- Что касается "Черной дыры", то там завершается апробация уникального оборудования, которое позволяет ликвидировать опасные химические отходы экологически безопасным методом, - добавил руководитель ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин.

Справка "РГ"

Полигон ТБО "Игумново" - самый крупный объект размещения отходов в Нижегородской области. Площадь территории, которую необходимо рекультивировать, - 41,7 гектара. На свалке промышленных отходов "Черная дыра" общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов составляет 71500 кубометров. Ликвидация этого объекта предполагает два этапа: термолизную деструкцию и обезвреживание содержимого, а затем засыпку карстового провала и рекультивацию площадки.

Шламонакопитель "Белое море" состоит из неорганических и органических веществ. Общая рекультивируемая площадь - 71,5 гектара. Его предстоит выровнять и укрыть гидроизолирующим материалом.