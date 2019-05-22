Одним из приоритетов форума "Великие реки" стала экологическая культура

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ) Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов рассказал "РГ" о ключевых моментах 21-го международного научно-промышленного форума "Великие реки". В этом году его темой стало "Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек".

Особое внимание на форуме было уделено так называемым диффузными стокам. Секция № 1 конгресса "Рациональное использование и охрана водных ресурсов в бассейнах великих рек" во многом была посвящена именно этому вопросу. Дело в том, что значительная часть загрязняющих веществ поступает в гидросферу не от точечных источников, а источников с рассеянными (диффузными) стоками, формирующимися на водосборах рек. В первую очередь загрязняют воды сельскохозяйственные угодья из-за их больших площадей и ливневые стоки с территорий крупных городов.

- Мы ждем от наших ученых комплексного метода оценки таких загрязнений. Без этого оздоровление огромного Верхне-Волжского бассейна невозможно, - подчеркнул Александр Баринов.

По его словам, в этом году форум прошел насыщенно - было 14 научных секций, девять конференций, 14 круглых столов и пять семинаров, присутствовало более 1000 участников. Был дан старт одной из важных экологических инициатив - российскому волонтерскому марафону "Чистая Волга", в котором приняли участие свыше 300 волонтеров из 15 регионов России, расположенных на берегах Волги.

Свои доклады представили ученые из различных регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Башкирии, Татарстана и многих других. Зарубежные страны были представлены учеными из Германии, Италии, Нидерландов.

- Особо отмечу увеличение мероприятий, направленных на экологическое образование и просвещение молодежи. Были проведены волонтерские площадки, круглые столы, фотовыставка, эколого-географический марафон, - добавил руководитель ВВБВУ.

По результатам форумов подготовлены резолюции с предложениями от секций. В перечне - призыв к международному сообществу к объединению усилий в решении задач устойчивого социально-экономического развития территорий речных бассейнов, минимизации антропогенного воздействия на качество водных ресурсов, а также формирование у молодежи высокой экологической культуры.

Рекомендации форума также касались сохранения лесов, введению более строгих норм в отношении строительства недвижимости на берегах рек, озер, иных водоемов, а также введения упрощенной процедуры по признанию объектов недвижимости самовольной постройкой.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Всероссийским ЗАО "Нижегородская ярмарка"