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22.05.2019 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полосатый полоскун

Пермяки все чаще заводят дома необычных и экзотических животных
Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 109(7867)
Домашней кошкой, собакой и даже хорьком в нынешние времена никого не удивишь. Но пермяки в последнее время стали заводить в качестве домашних животных… енотов.
В домике всегда должна быть емкость для полоскания – это неотъемлемая часть жизни зверьков. Фото: Енотобум В домике всегда должна быть емкость для полоскания – это неотъемлемая часть жизни зверьков. Фото: Енотобум
В домике всегда должна быть емкость для полоскания – это неотъемлемая часть жизни зверьков. Фото: Енотобум

Их не ловят в лесу, а давным-давно разводят, и купить полосатого озорника можно, к примеру, в интернете. За последний месяц в Прикамье объявления о продаже енотов появлялись как минимум четыре раза.

Решение завести дома необычное животное Антон Бачурихин принял спонтанно. Енотиху Феню он забрал к себе, когда животное собирались отдать в контактный зоопарк. Там, он считает, ей не место - енотам, как правило, дают препараты, делающие их менее активными. Да и назойливое внимание людей только мешает.

Фото: Большереченский зоопарк
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Но не стоит думать, что енот - безобидный зверь. По характеру, говорит Антон, это скорее маленький медведь, и порой весьма агрессивный. Хитрое и умное животное постоянно что-то замышляет: то побег, то воровство. Игры с енотами похожи на борьбу, и победа может оказаться не на стороне человека. В марте у самок начинается брачный период, они становятся особо непослушными и лучше их из клетки не выпускать.

Чем занимаются и как себя ведут еноты? Хвостатый непоседа гуляет где ему вздумается и берет что хочет. Так как еноты крайне любопытны, они тащат все, что плохо лежит. Впрочем, то, что лежит как надо, это не спасает. Они обожают умываться в тазике и принимать важные решения. К примеру, самостоятельно выбирать, когда и в какой комнате пора переклеивать обои.

В домике всегда должна быть емкость для полоскания - это неотъемлемая часть жизни зверьков. Недаром их зовут полоскунами. Стиркой енот может запросто заняться посреди ночи - у них свой режим, и сон хозяина не помеха.

Еноты всеядны. Их рацион состоит из мяса птицы, орехов, овощей и каш. Заводчики и хозяева этих животных не отрицают, что они требуют много внимания и особого ухода, однако о своем решении поселить дома полосатого питомца никто не жалеет. Правильно воспитанные зверьки - это прекрасные компаньоны во время отдыха, приготовления еды или уборки. И надо отметить, что по своей энергетике и интеллекту они опережают и кошек, и собак.

Но если вы еще не готовы разделить свое жилье с енотами, но думаете об этом, есть возможность попробовать "демоверсию". В Перми существует альтернатива контактным зоопаркам - питомник "ЕнотоБум", где общение происходит в обстановке, не травмирующей психику животных. Ежедневно с утра до вечера енотихи Нота и Бена ждут новых гостей, но стоит помнить: посещения проходят по индивидуальной записи и ограниченное время.

Фото: iStock
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А нужны ли посетители самим енотам? По словам Анастасии Шнайдерман, одной из хозяек Ноты и Бены, им просто необходимы игры и забота. Такие же, как трехлетним малышам.

- Выращенные человеком, они крайне нуждаются во внимании. Нота и Бена настолько привыкли к людям, что в "тихие часы" даже скучают без них, а вечером, пока не наиграются, спать не ложатся, - говорит владелица полосатых непосед.

В комфортных условиях, созданных специально с учетом потребностей и характера енотов, они могут прожить 10-20 лет, в то время как в дикой природе редко дотягивают до пяти. Между тем "ЕнотоБум" принял в свою пушистую семью пополнение: в доме поселились еще две маленькие енотихи. Подписчики "ЕнотоБума" "ВКонтакте" вместе с администрацией выбрали им имена: Санта и Моника. Зверькам всего по два месяца, и пока они малы для встреч с гостями, но скоро подрастут, и в питомнике станет в два раза шумнее и веселее.

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