Сотни тысяч туристов ежегодно направляются в Крым, чтобы отдохнуть от городской суеты, оздоровиться и набраться новых впечатлений. С открытием моста через Керченский пролив отдыхающих стало гораздо больше: за год по нему проехало около пяти миллионов автомобилей!

Только лишь за майские праздники в Крыму отдохнуло более 300 тысяч человек, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году. И сегодня кажется, что найти на полуострове спокойное местечко, где можно провести отпуск в тишине, просто невозможно. Тем более, если речь идет о южном береге Крыма, который туристы традиционно воспринимают как место для любителей активного отдыха.

И, тем не менее, такие уголки есть. Причем всего лишь в десяти километрах от оживленной курортной Алушты. Одно из них - пансионат "Ай-Лия" неподалеку от поселка Малый Маяк в живописном местечке у основания горы Ай-Тодор. Это место идеально подходит для тех, кто устал от ежедневной суеты, раскаленного асфальта и оживленного движения. Жизнь здесь течет словно в другом временном измерении - неторопливо, спокойно, осознанно "вкусно"… Горные пейзажи завораживают, а воздух благодаря многочисленным паркам с хвойными деревьями и морскому озону настолько свеж и прозрачен, что им невозможно надышаться.

Чистейшие галечные пляжи. Есть цивилизованные, с шезлонгами и скутерами, есть и дикие, с природным каменным берегом. Широкий выбор здесь не только пляжей, но и мест, где можно остановиться. Рассчитаны они на разный вкус и кошелек. Это отличное место для семейных пар с детьми и путешественников, предпочитающих доступный, но при этом комфортный отдых. Для ребятни - детская и спортивная площадки, для взрослых - уютные тенистые беседки.

От красивой морской набережной к нему ведет аллея из кипарисов и можжевельника. Для тех, кому сложно осилить дорогу самостоятельно, есть пляжный транспорт. Кстати, и для экскурсий по полуострову транспорт можно заказать здесь же. Хотя за достопримечательностями далеко ехать не надо: туристам предложат пешеходные прогулки на заповедные парковые территории, мыс Плаку и Птичьи Скалы. Неподалеку находится дворец княгини Гагариной и имение генерала Раевского. Да и до оживленной Ялты с ее знаменитой набережной, дворцами и развлечениями рукой подать - всего полчаса на маршрутке.