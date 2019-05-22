Под Самарой запустили крупнейшую в стране солнечную электростанцию

Вчера в Самарской области под городом Новокуйбышевском запустили крупнейшую в ПФО и вторую по мощности в стране (75 мегаватт) солнечную электростанцию. В открытии объекта принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Строительство и запуск проекта состоялись всего за год, даже с опережением графика. Первая очередь станции заработала в октябре 2018 года, вторая - уже к концу года, третья - вчера. Губернатор осмотрел СЭС, обсудил с руководством компании перспективы реализации совместных проектов.

- Развитие энергетики закладывает перспективу для старта производств, создания новых предприятий и рабочих мест, - отметил Дмитрий Азаров. - Безусловно, этот проект крайне важен и с точки зрения экологической составляющей. Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе создания солнечной электростанции, - это технологии будущего. Но уже сегодня они активно развиваются на территории Самарской области.

Появление в непосредственной близости от Новокуйбышевска и Чапаевска солнечной электростанции позволит в меньшей степени загружать существующие тепловые объекты и позитивно отразится на экологической обстановке. По данным инвестора, работа трех очередей СЭС позволит сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тысячи тонн в год, парниковых газов - на 45 тысяч тонн в год. Новое производство также обеспечит более дешевой солнечной электроэнергией весь Новокуйбышевск.

ООО "Солар Системс" вложило в солнечную электростанцию 9,4 миллиарда рублей. Во время строительства было создано 400 рабочих мест. Расчетный срок окупаемости производства - 10-15 лет. По словам председателя совета директоров компании Михаила Лисянского, Самарская область была выбрана для реализации крупнейшего проекта неслучайно.

- В регионе создан особый инвестиционный климат. Чтобы зайти со строительством, нужна поддержка власти, сетевых компаний, земля, высокопрофессиональные рабочие, - отметил он.

Особенность солнечной электростанции - в ее огромной площади: 220 гектаров, протяженный периметр равен 8,7 километра. По масштабам это сравнимо с территорией новокуйбышевских предприятий нефтепереработки и нефтехимии. При этом здесь работают всего 16 сотрудников, большинство - оперативный персонал. По словам инженера-диспетчера Самарской СЭС Александра Детина, станция функционирует в автоматическом режиме, но дополнительный контроль необходим. Энергетики следят за параметрами освещенности, отслеживают метеоданные: панелям нужна солнечная активность.

- Очень важно, что сегодня в России создана нормативная база и преференции для развития солнечной энергетики. И правительство региона способствовало тому, чтобы именно такая система успешно работала и на территории нашей губернии, - отметил Дмитрий Азаров.

Развитие "зеленой" энергетики сейчас в приоритете правительства региона. Так Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, являющееся "единым окном" для бизнеса, сейчас работает сразу над несколькими инвестпроектами в этой сфере.