Совместная разработка российских и китайских производителей - мини-камера с функцией распознавания лиц может вскоре поступить в правоохранительные органы и службы безопасности.

С российской стороны разработчиком гаджета является "дочка" госкорпорации "Ростех" - компания NtechLab. Китай представляет производитель решений видеонаблюдения Dahua Technology. Презентация гаджета прошла в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе в Казани.

Камера может определить человека, даже если он надел медицинскую маску или отрастил бороду

Принцип действия камеры достаточно прост. Она крепится на одежду и в атоматическом режиме сканирует видеопоток, вычленяя из него лица людей. Как отмечается на сайте NtechLab, за распознавание лиц отвечает программа FindFace Security. Камера передает изображение человека на сервер, программа сканирует его, и если фото проходит по "базам", то она отправляет уведомление на видеорегистратор. Он начинает вибрировать и издает звуковой сигнал. Ознакомиться с результатами распознавания можно на экране, который размещен на задней панели устройства. Весь процесс занимает менее одной секунды. "Такая конфигурация позволяет не транслировать весь видеопоток с камеры через мобильную сеть передачи данных, передавая на сервер только изображения лиц с необходимыми мета-данными, без потери качества", - отметили в компании.

Причем обмануть программу очень сложно. Как уверяют в компании NtechLab, алгоритм распознавания безошибочно работает и в неидеальных условиях, может определить человека, даже если он отрастил усы или бороду, надел медицинскую маску или натянул шапку. Программа узнает человека и в том случае, если его фото было размещено в базе несколько лет назад.

Конечно, простым российским гражданам бояться абсолютно нечего, их фотографий в специализированных базах нет. Но правонарушители, скрывающиеся от правосудия, с очень большой вероятностью будут опознаны.

Устройство может функционировать без подзарядки восемь часов, работает через 3G/4G и Wi-Fi, поддерживает передачу данных по NFC и Bluetooth. Кроме того, оно оборудовано датчиками GPS и ГЛОНАСС. Сама камера работает на операционной системе Android.

Как передает РИА Новости, в компании среди возможных клиентов видят в первую очередь МВД, Росгвардию и частные охранные предприятия, которые регулярно проводят патрулирование территории для выявления лиц, нахождение которых на объекте запрещено. Устройство может применяться при организации спортивных и других массовых мероприятий. Камера может помочь при погранслужбе при прохождении пограничного контроля и патрулировании границ. Кроме того, камера даже может вычислять злостных безбилетников.

Как рассказал гендиректор NtechLab Александр Минин, сейчас камера уже тестируется и получает положительные отзывы.

В свою очередь газета "Ведомости" сообщает, что эти устройства уже получили на тесты сотрудники МВД и несколько частных охранных компаний.

Если испытания пройдут успешно, то программу распознавания лиц могут установить в портативные видеорегистраторы, которые сейчас используют сотрудники полиции.