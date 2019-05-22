В пермском лицее N 2 состоялась инаугурация нового президента. На линейке, посвященной последнему звонку, десятиклассник Захар Цидвинцев дал клятву служить народу и соблюдать традиции лицея. После инаугурации ему предстоит сформировать свой "кабинет министров", состоящий из 25 человек, которые будут отвечать за разные направления школьной жизни, а также утвердить планы на предстоящий учебный год.

Новой управленческой команде предстоит заниматься организацией и проведением всех школьных акций и мероприятий, начиная с Дня знаний 1 сентября до последнего звонка и выпускного бала. Общественная, досуговая, спортивная, творческая деятельность - это сфера заботы президента и его команды. Президент также может наказать или поощрить лицеиста, дать разрешение или запретить то или иное мероприятие. У каждого нового президента - своя программа, которую он старается последовательно воплощать в жизнь.

Вообще, лицей - не совсем обычное учебное заведение. Здесь учатся только старшеклассники: почти 600 ребят и девушек от 15 до 18 лет. Среди учителей - преподаватели вузов, некоторые из которых имеют и научные степени. Каждый пятый ученик получает за ЕГЭ 225 и более баллов. Два года своего обучения в лицее все без исключения ведут собственные научные исследования и представляют их результаты на городской научно-практической конференции. В этих стенах апробируются новые образовательные технологии и предметные инновации.

- Когда лицей только появился, учителям, детям и родителям хотелось создать нечто отличное от обычной школы, - говорит директор лицея Анатолий Чепурин. - Поэтому здесь сразу сложилась практика отношения к учащимся как к взрослым. На пост президента может претендовать любой десятиклассник, знающий правила внеклассной жизни и внутреннюю "кухню" школьного самоуправления. Каждый из кандидатов готовит свою предвыборную программу, доносит ее до избирателей, ведет предвыборную кампанию.

Кстати, избирателями является всё без исключения "население" лицея, не только ученики и педагоги, но и работники столовой, гардероба, служба охраны.

Избиратели - все "население" лицея, не только ученики и педагоги, но и остальные его работники

В бюллетенях для голосования есть графа "Против всех". И, кстати, был случай, когда этот "кандидат" набрал больше всего голосов. Тогда, согласно местным законам, пришлось продлевать работу предыдущего парламента и через месяц проводить новые выборы.

Если предыдущий президент Тарас Наугольных составил программу объединения лицеистов и укрепления связей между разными классами и направлениями, то Захар Цидвинцев победил, сделав упор на развитие и поддержку творческих начинаний.

- У нас учится много талантливых ребят, они рисуют, пишут музыку, сочиняют стихи, рассказы, играют на разных музыкальных инструментах, - говорит он. - Но, к сожалению, в лицее пока маловато возможностей показать эти таланты и умения. Со своим будущим "кабинетом министров" я собираюсь искать площадки для организации концертов, выставок, экспозиций, возможных книжных или журнальных публикаций. Причем не только в рамках лицея, но и в городском пространстве.