В Чебоксарах арестовали организатора сети фиктивных клиник

Организатора сети псевдомедицинских клиник, от действий сотрудников которых пострадали более 11 тысяч человек, доставили в Чебоксары и поместили под стражу на 2 месяца. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, им оказался гражданин одной из бывших стран СНГ. Ранее он уже был судим за мошенничество. Сейчас его также подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Накануне МВД России сообщило, что правоохранительные органы раскрыли масштабную мошенническую схему, действующую в нескольких регионах страны. Сотрудники call-центров обзванивали граждан, преимущественно пенсионного возраста, и приглашали их пройти бесплатное медицинское обследование. Придя в клинику, люди встречали заботливых и внимательных сотрудников в белоснежных халатах, стенды с фотографиями специалистов и стеллажи с медицинскими картами. Потом гражданам проводили анкетирование, иногда с применением чудо-сканера, высвечивающего проблемные точки человека. На основании этого людям ставились страшные диагнозы.

Сотрудники клиник убеждали пациентов в необходимости срочно начать лечение, чтобы избежать инвалидности или даже смерти. При этом его стоимость иной раз доходила до полумиллиона рублей. Таких денег у пенсионеров, как правило, не было, поэтому тут же в клиниках людям оформляли кредиты. Когда граждан начинали лечить массажами и пиявками, те понимали, что их обманули.

В поле зрения полицейских одно из таких так называемых медучреждений, работавшее в Чебоксарах, попало в 2017 году. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии не были первыми, кто провел обыски в подобных клиниках, но оказались первыми, вышедшими за пределы региона и придавшими делу огромный размах.

По информации МВД России, сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики и территориальных подразделений, при участии Росгвардии на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей провели более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Были обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В следственные органы доставлено 25 человек. Пострадавшими по делу проходят свыше 11 тысяч человек, а общий ущерб оценивается не менее чем в миллиард рублей.