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22.05.2019 12:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Молодежном парламенте Ульяновской области сформировали комиссии

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
20 мая состоялось второе заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Ульяновской области. На нем был утвержден персональный состав профильных комиссий.

Каждый из молодых парламентариев, исходя из собственных интересов и компетенций, вошел в состав одной из четырех комиссий: по социальной политике, развитию гражданского общества и молодежного парламентаризма; по вопросам жилищных отношений, жизнеобеспечения и здорового образа жизни; по вопросам бюджетно-финансовых, трудовых отношений и формирования цифровой среды; по вопросам инфраструктуры, природопользования и экологии.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
В Ульяновске прошел патриотический форум

Кроме того, в ходе заседания молодые парламентарии сформировали и утвердили перспективный план работы на второе полугодие 2019 года, а также одобрили кандидатуру ульяновского представителя в Молодежном парламенте при Государственной Думе РФ. Им стал председатель регионального Молпарламента Евгений Карась. Он рассказал о результатах работы структуры за первые два месяца. За это время ребята успели принять участие в ряде значимых федеральных мероприятий: заседании круглого стола в Совете Федерации, где обсуждалась роль молодежных общественных консультативных органов в организации контроля над реализацией национальных проектов; встрече с председателем Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Марией Воропаевой; пленарном заседании Ассоциации молодежных правительств РФ.

Помимо этого, молодые ульяновские парламентарии провели образовательные и патриотические мероприятия и акции, посвященные памяти о победе в Великой Отечественной войне, а также парламентские уроки, приуроченные ко Дню российского парламентаризма. Одной из новых форм взаимодействия неравнодушной молодежи региона стала дискуссионная площадка "П-О-И-С-К" (Политика-Образование-История-Социум-Культура), на которой представители Молодежного парламента общались со студентами-политологами УлГУ, проходящими практику в ульяновском Заксобрании.

- Молодежь, благодаря свежему взгляду, всегда была инициатором и двигателем изменений во всех отраслях: образовании, культуре, спорте. Совместными усилиями двух парламентов мы можем сделать очень многое. Оставайтесь такими же продуктивными и не сбавляйте оборотов, - напутствовал молодых людей, принявший участие в заседании, председатель комитета Законодательного собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергей Шерстнев.

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