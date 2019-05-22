В краевом центре идет активный процесс объединения школ. По данным департамента образования, в ближайшие полгода будет реорганизовано около 20 учреждений из 287 существующих.

В процессе реструктуризации образовательной сети не сократят ни одного класса, ни одной ставки учителя. Фото: Архив РГ

Грядущее создание обновленных образовательных комплексов давно будоражит общественность. Некоторые родители даже проводили протестные митинги и акции. В апреле в Мотовилихинском районе Перми несколько десятков человек вышли на акцию против объединения 48-й и 49-й школ. Как говорят сами участники, они были единодушны: объединение не принесет никаких реальных плюсов, минусов же может оказаться гораздо больше.

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Главные опасения родительского сообщества сводятся к тому, что детям придется ходить на уроки в разные здания, а расстояние между ними порой довольно внушительное. Родители учеников элитных учебных заведений считают, что слияние с малоуспешными коллективами снизит уровень образования. Другие уверены: ученики их маленькой школы в рамках большого учреждения окажутся куда более бесправными, чем раньше.

Педагоги переживают, что процесс реорганизации скажется на их занятости и заработке. Разрушение налаженных связей, необходимость вхождения в новый коллектив, в другую иерархическую систему, другую систему ценностей - все это волнует учителей. Немалую роль в негативном отношении к объединению играет потенциальное разрушение традиций, уникальной атмосферы и системы воспитания, которая в каждой школе своя.

Как заметил один из директоров, иногда расположенные недалеко друг от друга школы находятся в исторически сложившемся противостоянии: конкурируют за детей, статус, результаты ЕГЭ, олимпиад и прочие показатели. Это тоже не облегчает задачи централизации, особенно на первом этапе.

Если говорить о примерах, то московский опыт объединения, начавшегося в 2011 году, показал, что в детских коллективах возросло напряжение, участились случаи буллинга (травля ребенка в школе). Хотя в столице объединение проходило куда более масштабно, чем планируется в Перми: там под одну "крышу" попадало сразу 10-15 учреждений.

Сколько стоит администрация школы?

Впрочем, если говорить о накале обстановки в целом, то на горячей линии по вопросу объединения, организованной департаментом образования администрации Перми в апреле, звонков от жителей было не так много.

Начальник департамента Людмила Серикова пояснила: в процессе реструктуризации образовательной сети не сократят ни одного класса, ни одной ставки учителя.

- Сейчас в городе работает 14 тысяч педагогов, и этого мало, - сказала она. - Вместе с тем сокращение управленческого и обслуживающего штаба, а это административная команда и бухгалтерия, продиктовано временем: цифровизация заменяет человеческие ресурсы.

Освободившиеся средства направят на последовательное улучшение образовательной и методической среды в обновленных учреждениях.

По мнению заместителя декана ВШЭ в Перми Андрея Емельянова, проблемы возникают тогда, когда родителям непонятно, для чего объединяют школы. Ведь большинство родителей вдумчиво подходят к выбору учреждения, где будет учиться ребенок. Выбирают по педагогам, профилям, месторасположению. И даже, принимая решение загодя, по уникальной атмосфере и корпоративной культуре. Теперь же получается, что в середине пути им предлагают "кота в мешке".

Но есть и такие родители, что объединения школ ждут с нетерпением.

- Расстояние между школами № 41 и № 99 - 50 метров, - говорит пермяк Антон Толмачев. - У одной два стадиона, у другой - половина. Одна школа считается лучше, другая - хуже. Если их объединят, то одно здание можно полностью отдать под начальную школу, второе - под средние и старшие классы.

Плюсы для маленьких

Процесс объединения уже начался. По свидетельству первых его участников, проходит он без особых эксцессов.

В Кировском районе Перми объединяются две школы: № 70 и № 14, что позволит обучать детей в одну смену. По словам директора будущего образовательного учреждения Натальи Копыловой, за все время подготовки у них не возникало серьезных проблем ни с родителями, ни с детьми. Здесь уже создан общий управляющий совет, куда вошли представители родителей учеников обеих школ, проведены родительские собрания и экскурсии.

- В этом процессе многое зависит от общения участников события, - говорит директор. - Если людям объясняешь, показываешь и рассказываешь все заранее, то многие страхи и сомнения пропадут. А если какие вопросы и возникают, их легко удается решать.

По мнению директоров некоторых школ, в централизации свои плюсы есть. Например, расширение школьной территории, где можно проводить уроки физкультуры, или возможность дополнительного заработка для педагогов. Директор школы № 32 Александр Гликсон уверен: укрупнение в целом меняет систему управления и работает на авторитет учреждения образования.

- Мы прошли этот путь дважды, - говорит он. - В 2008 году к нам присоединили школу № 5, в 2018-м - школу № 52. И могу заверить, что ученики маленьких школ от этого только выиграли.

Ведь у большого учреждения полностью укомплектован штат педагогов, и не бывает ситуаций, когда один учитель ведет несколько разных предметов. У ребят появляется доступ к услугам школьных психологов, дефектологов, к более широкому выбору бесплатного дополнительного образования, профессиональным пробам и практикам.

Нельзя бояться изменений

Директор гимназии № 7 Дмитрий Поносов отметил еще одну сторону объединения. Несколько лет назад к гимназии присоединили маленькую, но, как он сам говорит, "гордую" школу № 57. Процесс проходил сложно, общие показатели, за которые борются все элитные учреждения образования: рейтинги, результаты ЕГЭ, заметно снизились. Но опыт, по его мнению, гимназия получила колоссальный.

- Исчез тот пафос, с каким обычно прославленная школа набирает учеников, а педагоги стали видеть в ребятах не только потенциальных победителей, - говорит он. - У нас теперь есть дети с особенностями развития. И это меняет задачу учителей, делает ее и сложнее, и интереснее.

Однако Дмитрий Поносов не скрывает, что, несмотря на объединение, учащиеся "большой" гимназии № 7 и бывшей школы № 57 - пока совершенно разные гимназисты. Для выравнивания ситуации школьным психологам-социологам требуется прилагать куда больше усилий. Но их, во-первых, не хватает, а во-вторых, их многому еще нужно учить.

Как считает генеральный директор Пермского центра профориентации и сертификации кадров Николай Захаров, педагоги - самая консервативная часть общества, иногда они очень боятся изменений. А школьный педколлектив, большей частью состоящий из женщин, тем более. Процесс объединения, по мнению Захарова, только тогда принесет реальную пользу, когда проводить его будет настоящий лидер, за которым пойдут и в которого поверят. Много ли таких директоров в Перми, неизвестно. Но процесс объединения все равно доведут до логического конца. По крайней мере в городском департаменте образования считают именно так.