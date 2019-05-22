В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7). В ситуации пообещала разобраться региональный детский омбудсмен Светлана Денисова, охарактеризовавшая случившееся как "гендерную дискриминацию при приеме детей в первый класс".

В городском департаменте образования отметили, что учебное учреждение вправе принимать первоклашек как по закрепленной территории, так и на свободные места, но для приема на свободные места "правила устанавливаются локальным актом гимназии".

"В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению", - передает РИА Новости комментарий мэрии Перми.

Как оказалось, девочек в гимназиях больше, поэтому, для сохранения примерного равенства числа мальчиков и девочек в классе для вторых было принято решение повысить проходной балл. Насколько справедливо было это "соломоново решение", выяснят в ближайшее время специалисты.