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22.05.2019 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В огород на теплоходе

В Прикамье начал работу речной транспорт
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя - Пермский край № 109(7867)
В Пермском крае на Каме и Сылве открылись водные маршруты навигации 2019 года.
В Перми традиционно затопило часть городской набережной и вода подошла к знаменитому арт-объекту. Фото: Константин Бахарев/РГ В Перми традиционно затопило часть городской набережной и вода подошла к знаменитому арт-объекту. Фото: Константин Бахарев/РГ
В Перми традиционно затопило часть городской набережной и вода подошла к знаменитому арт-объекту. Фото: Константин Бахарев/РГ

Всего будет действовать пять пассажирских линий: Пермь - Заречный - Пермь, Старые Ляды - Куликово - Старые Ляды, Березники - Быстрая - Березники, Сылва - Быковка - Сылва" и Сылва - Троица - Сылва.

Работающие на речных маршрутах теплоходы будут перевозить в основном дачников, чьи участки расположены на берегах рек и куда трудно добраться на машине.

Много лет назад в Пермском крае было множество пассажирских линий. Теплоходами, в том числе скоростными типа "Ракета" или "Метеор", пользовались десятки тысяч пассажиров. С двух речных пермских вокзалов: центрального и Лёвшино - можно было добраться до Чайковского, Соликамска, Добрянки, Березников, других городов и районов Прикамья.

Фото: iStock
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Но с развитием сети автомобильных дорог значение водного транспорта стало утрачиваться и в последние годы практически сошло на нет. А было время, когда и вовсе на реках Прикамья не было ни одного рейсового теплохода. Это вызывало недовольство владельцев дач, дорог к которым еще не построили. Огородники добирались до заветных участков как умели. В то же время у владельцев немногих сохранившихся теплоходов не было желания заниматься доставкой пассажиров, поскольку такая деятельность приносила одни убытки.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Уже лет десять как региональные власти стали субсидировать речные перевозки. В нынешнем году на поддержку перевозчиков выделено более 17 миллионов рублей.

Начали работать в Пермском крае и паромные переправы. Этот бизнес тоже убыточен, так как содержание речного транспорта довольно затратно. Но власти выделяют деньги и на паромы - мест, куда можно добраться только на них, в регионе достаточно. Например, в Добрянском районе тысячи дачных участков находятся на правом берегу Камы, а их владельцы живут на левом. Каждый год они буквально осаждают районную администрацию с требованием поскорее пустить паром. Планируется, что в этом сезоне он начнет ходить в конце текущей недели.

Между тем

Паром на маршруте Оса - Монастырка, соединяющий райцентр с Верхнедавыдовским сельским поселением, находится на ремонте. Его выход на линию планируется не раньше июля. Муниципальные власти извещают, что в связи с отсутствием других транспортных средств для перевозок связь с Верхнедавыдовским сельским поселением будет осуществляться через переправу Оханск - Юго-Камский. В этом году здесь работают два парома, отправляются они каждый час. Из Оханска первый паром уходит в шесть часов утра, последний в 22.00, из Юго-Камского - в семь утра и 23.00 соответственно.

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