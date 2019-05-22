В Саратове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких ТЦ

В среду после анонимного звонка эвакуировали пассажиров и сотрудников аэропорта "Саратов-Центральный". Сообщили на сайте аэровокзала.

В 14.20 по местному времени в справочную службу международного аэропорта "Саратов-Центральный" позвонил неизвестный и рассказал о том, что здание якобы заминировано. Всех пассажиров и сотрудников аэровокзала экстренно эвакуировали. После тщательной проверки оперативниками информация не подтвердилась. Анонимный звонок о минировании оказался ложным. Аэропорт уже вернулся к работе в штатном режиме, сказано в сообщении.

Кроме того, в среду источник сообщил "Интерфаксу" о поступивших анонимных сигналах о минировании железнодорожного вокзала и сразу нескольких крупных магазинов города - ТЦ "Триумф", "Оранжевый", "Саратов-Плаза", "Тау-галерея". В этих зданиях также прошла эвакуация, на месте работали правоохранители, в том числе кинологи с собаками.