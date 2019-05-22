В Ульяновске провели фестиваль косплея и аниме

Фестиваль косплея стал одним из мероприятий культурной программы прошедшего в Ульяновске III Международного форума "Японская весна на Волге". Фестиваль посетили любители аниме из пяти регионов Поволжья.

Аниме - это самобытный жанр японских анимационных фильмов, которые отличаются от привычных мультфильмов тем, что рассчитаны, как правило, не на детей, а на подростков и взрослых. Жанр аниме популярен во многих странах мира, в том числе в России. Косплей - это хобби любителей аниме, которые переодеваются в персонажей и изображают их на вечеринках и фестивалях.

Именно такой фестиваль был организован в Ульяновске 15 мая - в первый день III Международного форума "Японская весна на волге".

Любители японских рисованных фильмов съехались из пяти регионов Поволжья, чтобы на время перевоплотиться в любимых персонажей и посоревноваться в оригинальности костюмов. Лучшим признали 29-летнего саратовца Антона Насырова, который пришел на фестиваль в 23-килограммовом металлическом костюме золотого рыцаря Гаро. Костюм молодой человек сделал сам, на его изготовление ушло четыре месяца. Кстати, 23 килограмма - еще не рекорд: в коллекции Антона есть "гардероб" почти втрое тяжелее.

Фестиваль стал одним из центральных событий проекта "Японский Венец". Его мероприятия развернулись в центре Ульяновска на пешеходном бульваре Новый Венец, который ненадолго будто превратился в кусочек Страны восходящего солнца. С приветственным словом ко всем участникам торжества обратились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. Тем временем на бульваре шли мастер-классы по японским прикладным искусствам, показательные поединки каратистов и кудоистов, на глазах ульяновцев готовились блюда японской кухни.

- "Японская Весна на Волге" уже в третий раз становится своеобразным мостом дружбы между нашим регионом и Страной восходящего солнца. На форуме мы охватываем все сферы жизни, в которых можно осуществлять сотрудничество и внедрять на территории области и России все самое лучшее, что несет в себе культура и экономика Японии, - рассказала министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода.