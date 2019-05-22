В Ульяновской области заложили японский индустриальный парк

Новости

Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино 12:37
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра 12:37
В Италии перевернулся автобус с туристами: могли пострадать россияне 12:34
Продажи внедорожной Lada Granta стартуют летом 12:33
ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области 12:32
Корейцы построят в Тюмени центр для пенсионеров 12:24
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США 12:20
Микрорайон Симферополя без инфраструктуры пообещали включить в ФЦП 12:13
Лавров: ШОС способствует укреплению международного права 12:07
На Урале завели дело на врача после видео с пенсионеркой "на коленях" 12:06
На Сахалине возобновили выпуск мороженого 12:03
Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма 12:00
Жительница Миасса взыскала компенсацию за падение в Сочи 11:57
В Госдуме ответили на заявление Киева о политике в отношении России 11:56
Московская детская железная дорога откроется 26 мая 11:54
В московских домах поменяют проводку 11:40
В Совфеде и Госдуме оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН 11:40
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске 11:36
Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске 11:27
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 12:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновской области заложили японский индустриальный парк

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
15 мая в Ульяновской области состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка. Мероприятие стало одним из ключевых событий III Международного форума "Японская весна на Волге".
В основание будущего парка заложили символический первый камень. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области В основание будущего парка заложили символический первый камень. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
В основание будущего парка заложили символический первый камень. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки и глава региона Сергей Морозов.

Индустриальный парк будет размещаться на территории промышленной зоны "Заволжье". Как заверяют в Корпорации развития Ульяновской области, при создании площадки учтут специфику делового менталитета Страны восходящего солнца и потребностей японского бизнеса.

Фото: Ulgov.ru
Международный форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске

- Мы решили создать единую инфраструктуру деловых контактов, центром которой станет индустриальный парк. Это будет зона размещения производств японских компаний на особых условиях и развития кооперации с российскими партнерами. Учитывая опыт и компетенции региона в машиностроении, сфокусировать внимание планируется именно на этой сфере промышленности. Наши зарубежные коллеги возьмут на себя общее управление парком, продвижение его за рубежом и привлечение новых резидентов. А мы займемся созданием комфортных условий для работы парка. Кроме того, регион продолжит активно сотрудничать с резидентами в вопросах подготовки кадров как для отдельных предприятий, так и для целых отраслей промышленности, - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как подчеркнул исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь Рябиков, других подобных индустриальных парков в России сегодня нет.

- Идея строительства появилась у нас после посещения бизнес-парков Японии. Мы поняли, что японские индустриальные парки другие: по количеству и видам предоставляемых сервисов, по плотности парков, - рассказал Рябиков. - Когда японский средний бизнес приходит в страну, надо обеспечивать для него более понятные условия, поэтому мы решили создать небольшой индустриальный парк в нашем регионе. Концепцию парка разработают специалисты исследовательского института Номура.

В Ульяновске "ИСУЗУ РУС" презентовала шасси с АКПП

По мнению начальника отдела проектов территориального развития Минпромторга России Андрея Сухарева, отдельный индустриальный парк, предназначенный для реализации японских инвестпроектов, поможет привлечь в Ульяновск дополнительные высокотехнологичные инвестиции, а предприятия, которые станут резидентами парка, будут содействовать развитию внутрирегиональной кооперации. Кроме того, Сухарев напомнил, что регион в дальнейшем сможет возместить свои затраты на создание подобного технопарка из федерального бюджета за счет налоговых отчислений будущих резидентов.
 

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию