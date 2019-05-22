В Ульяновской области заложили японский индустриальный парк

15 мая в Ульяновской области состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка. Мероприятие стало одним из ключевых событий III Международного форума "Японская весна на Волге".

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки и глава региона Сергей Морозов.

Индустриальный парк будет размещаться на территории промышленной зоны "Заволжье". Как заверяют в Корпорации развития Ульяновской области, при создании площадки учтут специфику делового менталитета Страны восходящего солнца и потребностей японского бизнеса.

- Мы решили создать единую инфраструктуру деловых контактов, центром которой станет индустриальный парк. Это будет зона размещения производств японских компаний на особых условиях и развития кооперации с российскими партнерами. Учитывая опыт и компетенции региона в машиностроении, сфокусировать внимание планируется именно на этой сфере промышленности. Наши зарубежные коллеги возьмут на себя общее управление парком, продвижение его за рубежом и привлечение новых резидентов. А мы займемся созданием комфортных условий для работы парка. Кроме того, регион продолжит активно сотрудничать с резидентами в вопросах подготовки кадров как для отдельных предприятий, так и для целых отраслей промышленности, - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как подчеркнул исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь Рябиков, других подобных индустриальных парков в России сегодня нет.

- Идея строительства появилась у нас после посещения бизнес-парков Японии. Мы поняли, что японские индустриальные парки другие: по количеству и видам предоставляемых сервисов, по плотности парков, - рассказал Рябиков. - Когда японский средний бизнес приходит в страну, надо обеспечивать для него более понятные условия, поэтому мы решили создать небольшой индустриальный парк в нашем регионе. Концепцию парка разработают специалисты исследовательского института Номура.

По мнению начальника отдела проектов территориального развития Минпромторга России Андрея Сухарева, отдельный индустриальный парк, предназначенный для реализации японских инвестпроектов, поможет привлечь в Ульяновск дополнительные высокотехнологичные инвестиции, а предприятия, которые станут резидентами парка, будут содействовать развитию внутрирегиональной кооперации. Кроме того, Сухарев напомнил, что регион в дальнейшем сможет возместить свои затраты на создание подобного технопарка из федерального бюджета за счет налоговых отчислений будущих резидентов.

