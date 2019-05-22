Губернатор Андрей Травников открыл Сибирский транспортный форум

В Новосибирске стартовал VIII Международный Сибирский транспортный форум TransSiberia 2019 - основная площадка для обсуждения перспектив развития всех видов транспорта, логистической инфраструктуры и дорожного комплекса в макрорегионе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл работу форума и осмотрел традиционную выставку технологических достижений отечественной транспортной отрасли.

Как отметил глава Новосибирской области, за последний год в транспортном комплексе произошли важные изменения. Началась работа на стратегически важных для областного центра объектах, таких как четвертый мост через Обь, а также подготовка инфраструктуры для проведения Молодежного чемпионата мира по Хоккею, который Новосибирск примет в 2023 году.

При этом транспортная стратегия региона стала частью общей Стратегии развития Новосибирской области до 2030 года. Также, по словам Андрея Травникова, успешно реализуется федеральная программа "Безопасные и качественные дороги". Эта программа подразумевает новые стандарты качества покрытия и формирования развязок, что позволяет повысить качество работ.

Кроме того, в последнее время на территории области было инициировано несколько логистических проектов, а новосибирский авиационный узел вышел на новый этап развития.

В деловой части форума ежегодно участвуют представители федеральных и региональных госструктур, руководители отраслевых союзов, предприятий машиностроения и дорожного строительства, крупных транспортных компаний. Программа включает в себя десять секций, посвященных различным видам транспорта, легковому такси, безопасности движения, строительству дорог, а также вопросам профильного образования и науки. Основным мероприятием форума в этом году станет пленарная дискуссия "Национальные проекты. Взгляд из регионов".