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22.05.2019 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Компания Huawei договорилась о сотрудничестве с сибирскими учеными

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Сибирское отделение РАН и руководство китайского производителя Huawei решили начертить дорожную карту сотрудничества.

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", речь идет о возможных инвестициях корпорации в сибирские научные разработки. Перспективными направлениями могут быть суперкомпьютерные технологии,новые материалы для микро- и наноэлектроники, фотоники.

Фото: Huawei
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- Мы изначально ориентированы на преобразование научных результатов в разработки и технологии, - рассказал китайской стороне о специфике Новосибирского Академгородка зампредседателя СО РАН академик Михаил Воевода.

Стороны договорились о том, что партнерство должно выстраиваться по многомерной схеме. Будут продолжены научные контакты промышленной корпорации с сибирскими учеными, а также стороны начнут реализацию совместных инвестиционно привлекательных проектов. У китайской корпорации уже есть международный опыт организации инжиниринговых и трансферных центров, бизнес-инкубаторов и компаний spin-off, то есть выделяющихся из базовой организации. Такие структуры создаются компанией в США, Канаде, Франции, Великобритании.

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- Иногда думают, что мы покупаем успешные интеллектуальные команды и забираем их себе. На самом деле это не так, - подчеркнул президент департамента корпоративного развития компании Эван Бай. - Все двенадцать сделок, которые Huawei за последнее время заключил в Европе, направлены на инвестирование в действующие высокотехнологичные компании без изменения их статуса.

По словам представителя корпорации, такой же подход она намерена распространить на сотрудничество с научными организациями России и, в частности, Новосибирска. При этом речь идет исключительно о тех проектах, что лежат в русле интересов Huawei.

Общество Наука Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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