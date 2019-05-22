В Барнауле разразился скандал вокруг частного приюта "Успех", где проживали пожилые женщины. После того как в СМИ попало видео об условиях их содержания, деятельностью приюта заинтересовались правоохранительные органы. Что двигало организаторами "социального бизнеса" - желание помочь пожилым людям или заработать на их беде, выясняют следователи.

Скандальное видео сняли жильцы дома в центре Барнаула, где в одной из квартир размещался приют общественной организации "Мир без наркотиков - это успех". На нем видно, что бабушки лежат на кроватях без матрасов, некоторые выглядят изможденными. Попытка журналистов попасть в приют закончилась потасовкой с представителями организации. На следующий день постоялицы "Успеха" исчезли из квартиры. К поиску бабушек подключились правоохранительные органы и соцработники.

- Местонахождение пожилых женщин установили быстро, приют разместился по новому адресу в Барнауле, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Ведется проверка по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Руководитель общественной организации "Мир без наркотиков - это успех" Кирилл Фомин заявил, что бабушек никто не прятал. "Это был плановый переезд, поскольку закончился договор аренды квартиры. Приют разместился в другом арендуемом помещении", - пояснил он.

Всего у "Успеха" пять приютов: четыре в Барнауле и один в Косихинском районе - для наркозависимых. Правоохранители проверяют все. Для этого в полиции даже создали специальную следственно-оперативную группу.

- Специалистам предстоит выяснить на законных ли основаниях пожилые люди и инвалиды были размещены в этих приютах. А также проверить, какие от жителей края поступали обращения, связанные с деятельностью данной организации ранее, и какие меры были приняты по этим обращениям, - подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.

Пока следователи и полицейские проверяют частные приюты, постоялиц одного из них перевезли в государственные интернаты и дома престарелых.

- С каждой из девятнадцати подопечных этого приюта мы сейчас работаем в индивидуальном порядке, - сообщил "РГ" замминистра социальной защиты Алтайского края Александр Репин. - Ищем родственников, ставим их в известность. Всем женщинам предложили перебраться в государственные соцучреждения, и никто из них не отказался от переселения. Пятеро уже переведены в Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов, еще одна размещена в Барнаульском доме-интернате. Остальные проходят дополнительные обследования и собеседования, чтобы определить, какой вид помощи им необходим.

Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с 92-летней труженицей тыла, ветераном Великой Отечественной войны Анастасией Мерзляковой, которая накануне Дня Победы переехала из частного приюта в краевой дом-интернат. Раньше Анастасия Павловна жила в селе Налобиха, но когда осталась без мужа, в сельсовете ей посоветовали переселится в приют. Баба Настя говорит, что к ней везде хорошо относились, однако в краевом интернате ей нравится больше - просторно и чисто. "До этого жила в каких-то тесных помещениях", - вспоминает она.

В феврале текущего года общественная организация "Успех" была внесена в реестр поставщиков социальных услуг в Алтайском крае. Это дает право негосударственным организациям работать по госконтрактам и претендовать на возмещение части расходов на социальные услуги. При включении в реестр специалисты минсоцзащиты проверили один из приютов "Успеха" в поселке Пригородный и признали условия размещения в нем соответствующими нормативам. Но в середине апреля, еще до того как разразился скандал, в министерство стали поступать жалобы родственников пожилых постояльцев приюта, расположенного в центре Барнаула. Здесь специалисты обнаружили нехватку инвентаря, средств реабилитации, недостатки в организации питания и пожарной безопасности. Поэтому 6 мая общественную организацию исключили из списка поставщиков соцуслуг. По данным минсоцзащиты региона, никаких преференций и средств из бюджета за это время НКО не получала.

- В реестр поставщиков соцуслуг мы внесли только один приют в Барнауле, расположенный в поселке Пригородный - по улице Боровой, 25. Здесь действительно созданы все условия. В других таких условий нет, и это отражено в договорах с постояльцами, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации Кирилл Фомин.

В частных приютах, как, впрочем, и в государственных интернатах, люди проживают на возмездной основе. Как правило, они отдают за свое содержание часть пенсии и других социальных выплат или передают имущество. По заявлению волонтера приютов "Успех" Ларисы Ягофаровой, недвижимость своих подопечных их организация на себя не переоформляет. "В основном к нам попадают малоимущие, у них нет накоплений", - подчеркнула она.

Однако в прошлом году НКО "Мир без наркотиков - это успех" уже попадала в неприятную историю, когда организаторов приюта подозревали в снятии средств со счетов 92-летней пенсионерки. Лариса Ягофарова подтвердила, что у них была доверенность на использование накоплений подопечной. "Около ста тысяч рублей были потрачены на проживание бабушки и на ее похороны. Остальные деньги возвращены наследникам. Они к нам претензий не имеют", - заявила она.

P. S.

Точку в этой истории должны поставить следователи, которым предстоит выяснить не только условия содержания бабушек в частных приютах, но и на какие средства организаторы содержат эти социальные учреждения.

Комментарий

Александр Репин, заместитель министра социальной защиты Алтайского края:

- Открыть частный приют и оказывать помощь больным и немощным людям сегодня может любая организация. Регистрировать такие приюты не нужно. Поэтому неизвестно, сколько в крае сегодня работает негосударственных социальных учреждений. Такой статистики просто нет. Частные организации могут заявлять о своей социальной деятельности, а могут не заявлять. Мы их проверяем в основном, когда поступают жалобы. Если находим нарушения, то передаем материалы в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Так и после проверки приюта "Успех" мы направили все материалы в контролирующие органы.