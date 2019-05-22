На юге Алтайского края ввели режим повышенной готовности к паводку

В предгорные районы Алтайского края стала поступать "большая вода". Связано это с дождями в соседней Республике Алтай. Разлив "коренной воды", связанной с таянием ледников, ожидают позднее.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в Чарышском районе вода подошла к приусадебным участкам, поэтому введен режим повышенной готовности, начал работу оперативный штаб, выполняются превентивные мероприятия. 22 мая в 6 утра уровень воды у гидропоста в Чарышском районе превысил критическую отметку уже на 39 сантиметров: подтоплены восемь приусадебных участков. Опасная ситуация складывается у села Карпово-2 Краснощековского района. Там тоже не исключено подтопление прибрежных территорий.

Сегодня и завтра в Республике Алтай прогнозируются обильные осадки, которые неизбежно приведут к значительному подъему уровня воды в реке Чарыш и подтоплению прибрежных территорий. В зоне предполагаемого подтопления работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, для сбора необходимой информации направлена оперативная группа. Информация о возможном осложнении обстановки доведена до глав сельских поселений. В МЧС напомнили жителям проблемных территорий, что они в любой момент могут обратиться за помощью, позвонив по "телефону доверия" 8 (3852) 65-82-19.

Уже приведена в готовность аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС: десять человек и два плавсредства группировки переброшены в Чарышский район вместе с десятком спасателей.