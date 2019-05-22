Сергей Левченко велел разобраться в ситуации с домом для сирот в Тайшете

Правительство Иркутской области инициировало проверки всех проблемных домов, в которых предоставлено жилье для сирот. Это решение было принято на совещании, где обсуждалась ситуация с домом, построенном для детей-сирот в Тайшете.

На Медиафоруме ОНФ, состоявшемся на прошлой неделе в Сочи, иркутский журналист показал президенту России Владимиру Путину сюжет, снятый больше года назад в Тайшете. Жильцы новостройки жаловались на плохое качество жилья - сырость, трещины по стенам, плесень, отваливающуюся штукатурку. К тому же, по их словам, дом на момент съемок почти два года не имел управляющей компании. Корреспондент подчеркнул, что за год ситуация не изменилась и попросил вмешаться.

Надо заметить, этот дом и в администрации района, и в Минимущества Приангарья знают хорошо.

- Мы не первый год судимся с застройщиком, потому что он сдал жилье с недоделками, - сообщил Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений региона. - Недочеты устранимы, причем даже без расселения жильцов, дом признан для проживания пригодным. Арбитражный суд Иркутской области обязал застройщика устранить все за свой счет. Но решение не вступило в законную силу, поскольку компания обжаловала его в апелляционной инстанции. Слушания будут 23 мая.

Теоретически, недоделки можно было пресечь еще на стадии строительства. Но в здании всего три этажа - по закону, оно не подпадает под обязательный строительный надзор, как пояснил Александр Заика, мэр Тайшетского муниципального образования. При приеме в эксплуатацию местная администрация дом осмотрела, но на тот момент нарушений не обнаружила, - и подписала акт приемки.

- Управляющая компания обслуживала дом в течение полугода. Однако новоселы почти не платили за жилье - собираемость не поднималась выше 30 процентов. Поэтому УК отказалась от проблемного объекта. И два года не удавалось подобрать новую. В это время имели место случаи демонтажа оборудования жильцами дома. Сейчас управляющая организация найдена, она готова приступить к обслуживанию дома, - обрисовал обстановку мэр.

Власти между тем пытаются призвать неплательщиков к порядку. Совместно с прокуратурой региональное Минимущество проводит работу по повышению собираемости платежей. Однако за минувшие годы состояние дома только ухудшилось. Как рассказал Борис Билалов, руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области, что в 2016 году при осмотре здания ведомство выявило 11 нарушений. А в прошлом году повторный осмотр зафиксировал уже более 20 нарушений.

- Согласно поручению Губернатора сегодня в Тайшете работает комиссия стройнадзора. Прошу оперативно доложить о результатах проверки. Те недостатки, которые возникли при строительстве, - это одно, и решение по ним нужно требовать с застройщика. Если же они возникли в процессе эксплуатации, то с нанимателей. Также прошу подготовить обращения в правоохранительные органы, чтобы разобраться по фактам хищения имущества дома, - пояснил Руслан Болотов, первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области.

Надо признать, что такой дом для детей-сирот не один - и в Иркутской области, и в целом по стране. Проблема системная - выпускаясь из интернатов, сироты, как правило, слабо готовы к самостоятельной жизни, не знают, куда, сколько и почему надо платить за жилье, не склонны беречь имущество - они же годами были на гособеспечении. Кстати, специалисты давно возражали против практики строительства отдельных домов для сирот. С учетом вышесказанного такие дома быстро превращаются в гетто.

В Иркутской области рассматривают возможность выдачи жилищных сертификатов для этой категории населения и покупку квартир в обычных домах - возможно, попав в иную среду, молодые люди лучше будут социализироваться. В частности, областное министерство социального развития, опеки и попечительства совместно с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области подготовило изменения в соответствующий региональный закон.

Кроме того, правительство Иркутской области направило в федеральный центр свои предложения по выходу из сложившейся ситуации. Одно из них - разработать механизм, позволяющий детям-сиротам, уже создавшим собственные семьи, консолидировать льготы, например, материнский капитал и другие выплаты, и приобрести жилье там, где они хотят Пока же министерство имущественных отношений Приангарья и Стройнадзор региона проведут проверку всех подобных проблемных объектов на территории Иркутской области.