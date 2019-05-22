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22.05.2019 12:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские ученые обнаружили блокирующий опухоли белок

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томские ученые совместно с коллегами из Германии и Латвии обнаружили, что хитиназоподобный белок может стать эффективным инструментом для лечения рака.
Фото: iStock
Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак

В ходе экспериментов ученым удалось обнаружить новый способ борьбы с онкозаболеваниями.

Известно, что рост опухоли прогрессирует, когда клетки иммунной системы переходят на сторону злокачественного новообразования и начинают работать против человека.

- Чтобы не дать опухоли развиваться, необходимо помешать ей привлекать в проблемную зону моноциты, - рассказывает заведующая лабораторией ТГУ, профессор Гейдельбергского университета Юлия Кжышковска. - Мы решили попробовать блокировать эти процессы с помощью хитиназоподобного белка, который нам удалось открыть ранее.

Доклинические испытания на мышах показали, что хитиназоподобный белок действительно способен блокировать миграцию моноцитов. Он не только нарушает процесс жизнеобеспечения опухоли, но и способствует уменьшению размеров новообразования.

Для доставки лечебного белка в опухолевое микроокружение ученые планируют использовать наночастицы.

- Новый способ лечения можно будет использовать как самостоятельно, так и в комбинации с химиотерапией, - сообщает пресс-служба ТГУ.

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