В городах Сибири начались испытания теплосетей

Сибирская генерирующая компания (СГК) направит на подготовку к следующей зиме пять миллиардов рублей. Средства поступят во все регионы присутствия компании.

Итоги отопительного сезона 2018-2019 годов в сибирских регионах, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду, обсудили участники окружного совещания, прошедшего в Новосибирске. В их числе - руководители региональных органов исполнительной власти Сибири, представители территориальных управлений Ростехнадзора и ресурсо-снабжающих компаний.

Как отметил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, отопительный сезон 2018-2019 годов прошел в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво. Аварии на коммунальных объектах в основном носили локальный характер и устранялись в нормативные сроки.

Однако начало отопительного сезона было непростым. В ряде городов произошли аварии, во время отопительного сезона энергетики устраняли дефекты. Изношенность тепловых сетей дала о себе знать в Новосибирске, Барнауле и Рубцовске (Алтайский край). Так, износ тепловых сетей в Новосибирске превышает шестьдесят процентов. Сбои в работе котельных происходили в городе Киселевске Кемеровской области, в поселке Белогорск Тисульского района. На особом контроле уже не первый год находится ситуация в Байкальске и Вихоревке (Иркутская область), Новокузнецке и Юрге (Кемеровская область).

Для Сибирской генерирующей компании прошедшая зима стала первой в Новосибирске. И, как отметил полпред, уже есть положительный результат: проанализирована система теплоснабжения города. Это дает понимание степени износа сетей и участков риска, позволяет составить четкий план: какой объем работ необходимо выполнить и в какие сроки.

По заявлению руководства компании, на подготовку теплосетей к предстоящей зиме в Новосибирске будет выделен 721 миллион рублей. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем периоде. Всего предполагается отремонтировать 22 километра теплотрасс.

- Наша задача - качественно подготовится к отопительному сезону. В ближайших планах - ответственное проведение гидравлических испытаний. Территории, на которых проходят гидравлические испытания, находятся на особом контроле специалистов СГК: выставляются знаки, ограждения, на месте работают наблюдатели, - сообщил по итогам совещания заместитель директора дивизиона "Тепло" СГК Антон Баев.

При этом он отметил: сотрудники компании делают все возможное, чтобы сократить сроки проведения испытаний теплотрасс. Например, в ходе первого этапа испытаний в Калининском районе Новосибирска специалистам теплосетевого подразделения СГК удалось уменьшить сроки отключения горячей воды на сутки. В компании отмечают, что после выявления дефекта бригады оперативно выезжают на место и приступают к ремонтным работам.

Еще одно важное нововведение СГК: в каждом городе присутствия созданы диагностические группы для оценки состояния сетей. В задачи таких групп входит точная оценка состояния теплотрасс во время гидравлических испытаний. Помимо опрессовки, СГК использует новые методы диагностики - ультразвуковой, магнитный и внутритрубный.

Сергей Меняйло отметил, что серьезная диагностика состояния теплотрасс позволит оценить, насколько совпадает фактический износ теплосетей и "балансовый". От того, как пройдут гидравлические испытания, можно будет судить об уровне надежности системы теплоснабжения сибирских городов.

Важно

Испытания тепловых сетей проводятся при повышенном давлении - до пятнадцати атмосфер (рабочее давление - восемь-девять атмосфер). Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает плюс сорок градусов. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.