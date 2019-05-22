В Новосибирске начали производить биопокрытие для протезов

Новосибирский медицинский промышленный парк приступил к производству специального биопокрытия для протезов. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора организации Екатерину Мамонову, ранее аналогичная продукция выпускалась только в Италии и в Москве.

По ее словам, проект производства такого материала по значимости сравним с выпуском в сибирской столице керамических эндопротезов. Уникальным покрытием будут обрабатываться титановые эндопротезы. Сейчас его тестируют в клиниках, и результаты, как отметила Екатерина Мамонова, вселяют в производителей оптимизм.

Между тем ведутся работы по строительству второй очереди новосибирского медпромпарка, окончательно проект будет введен в эксплуатацию до середины 2020 года. Первую очередь сдали в 2016 году, это 2,1 тысячи квадратных метров, на которых размещено производство эндопротезов крупных суставов, экзопротезов и их компонентов, конструкций для травматологии и ортопедии на основе металла и биодеградируемых материалов, аппаратно-программных комплексов для реабилитации.