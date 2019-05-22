Новости

Жители Хабаровского края пожаловались губернатору Забайкалья 06:40
Ударная группа ВМС США отправилась из Японии патрулировать воды региона 06:21
Части ТОФ на Камчатке пополнят более 100 молодых офицеров 05:44
В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки 05:25
Пожар возник на автосервисе в Новой Москве 05:23
Сахалинским коровам соорудили стол на свежем воздухе 05:07
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж 04:56
На линию Южно-Сахалинск - Москва вышел лайнер повышенной вместимости 04:54
Президент США отправится с визитом в Ирландию 04:51
В центре Алеппо взорвались два ракетных снаряда 04:26
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала 04:11
Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном 03:47
Мэй разрешит парламенту проголосовать за референдум по Brexit 03:17
Трамп предложит кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США 02:56
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400 02:35
Эквадор озвучил потраченную на содержание Ассанжа сумму 02:27
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий 02:02
Объявлено время начала матча Россия - США 01:34
Toyota объявила о возрождении модели Granvia 01:24
Кирилл Капризов: "Забил - как заново родился" 01:21
Александр Овечкин: "Нам без разницы, с кем играть дальше" 01:06
Власти Москвы назвали причину остановки поездов в тоннеле БКЛ 00:13
Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес 21.05.2019
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею 21.05.2019
Ксения Шойгу подготовила ко дню рождения отца слайд-шоу из его фото 21.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 06:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За добрую школу голосуйте "лайками"

Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 109(7867)
В Новосибирске одиннадцатиклассники и учителя школы N 155 в минувшие выходные высадили березы - это уже четвертая аллея, которая появилась в новосибирских школах благодаря проекту "Подари улыбку".
На Аллее улыбок будет расти и рябина, посаженная представителями "Российской газеты". Фото: Нина Рузанова/РГ На Аллее улыбок будет расти и рябина, посаженная представителями "Российской газеты". Фото: Нина Рузанова/РГ
На Аллее улыбок будет расти и рябина, посаженная представителями "Российской газеты". Фото: Нина Рузанова/РГ

За самую позитивную и добрую школу все желающие голосуют в соцсетях, и та, которая набирает больше всех лайков, получает саженцы в подарок от общественников. "Российская газета" традиционно присоединила свое деревце к благотворительной аллее.

Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах

Аллею улыбок придумала еще в 2016 году руководитель школы эстетического развития "Лаборатория имиджа" Марина Тимофеева. За четыре года высадили 160 деревьев, а сколько улыбок вызвала эта добрая акция - не счесть. В 2016-м березки получила школа N188 на Юго-Западном жилмассиве, год спустя в интернет-голосовании победил Мошковский образовательный центр, а в 2018 году главный приз акции завоевала школа N 189 на улице Выборной. Нынче же безоговорочным победителем акции стала школа N 155, всего за сутки набрав 200 голосов в поддержку.

В общем-то, это неудивительно: в школе сегодня больше 1,1 тысячи учеников (хотя она рассчитана на 750), а в листе ожидания "томятся" еще 170 мальчишек и девчонок, мечтающих сюда перевестись. Новое здание школы построили в 2017 году, и с тех пор сюда почти беспрерывно водят экскурсии - здесь действительно есть, на что посмотреть. Говорят, что таких широких коридоров и просторных рекреаций больше у новосибирских новых школ не будет (мол, слишком дорого обошелся проект), но мы надеемся, что это только слухи - ведь каждый ребенок имеет право заниматься в таких прекрасных условиях.

Директор школы Александр Дмитриев больше гордится не роскошно оборудованными классами, а выпускниками - отличниками и активистами. Именно они вместе с родителями и учителями высаживали Аллею улыбок, переименовав ее в Аллею выпускников. Кстати, место для берез нашлось за школьной оградой, где сейчас пустырь, а в будущем (в том числе благодаря посаженным деревьям), возможно, появится сквер.

А рябинку "РГ" Александр Дмитриев и 11-классник Глеб Назаров, будущий ИТ-специалист, все-таки пристроили внутри школьной ограды

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Объявлено время начала матча Россия - США
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин
США внесли три российских структуры в "черные списки"
Песков оценил риторику Зеленского