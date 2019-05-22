В Новосибирске одиннадцатиклассники и учителя школы N 155 в минувшие выходные высадили березы - это уже четвертая аллея, которая появилась в новосибирских школах благодаря проекту "Подари улыбку".

За самую позитивную и добрую школу все желающие голосуют в соцсетях, и та, которая набирает больше всех лайков, получает саженцы в подарок от общественников. "Российская газета" традиционно присоединила свое деревце к благотворительной аллее.

Аллею улыбок придумала еще в 2016 году руководитель школы эстетического развития "Лаборатория имиджа" Марина Тимофеева. За четыре года высадили 160 деревьев, а сколько улыбок вызвала эта добрая акция - не счесть. В 2016-м березки получила школа N188 на Юго-Западном жилмассиве, год спустя в интернет-голосовании победил Мошковский образовательный центр, а в 2018 году главный приз акции завоевала школа N 189 на улице Выборной. Нынче же безоговорочным победителем акции стала школа N 155, всего за сутки набрав 200 голосов в поддержку.

В общем-то, это неудивительно: в школе сегодня больше 1,1 тысячи учеников (хотя она рассчитана на 750), а в листе ожидания "томятся" еще 170 мальчишек и девчонок, мечтающих сюда перевестись. Новое здание школы построили в 2017 году, и с тех пор сюда почти беспрерывно водят экскурсии - здесь действительно есть, на что посмотреть. Говорят, что таких широких коридоров и просторных рекреаций больше у новосибирских новых школ не будет (мол, слишком дорого обошелся проект), но мы надеемся, что это только слухи - ведь каждый ребенок имеет право заниматься в таких прекрасных условиях.

Директор школы Александр Дмитриев больше гордится не роскошно оборудованными классами, а выпускниками - отличниками и активистами. Именно они вместе с родителями и учителями высаживали Аллею улыбок, переименовав ее в Аллею выпускников. Кстати, место для берез нашлось за школьной оградой, где сейчас пустырь, а в будущем (в том числе благодаря посаженным деревьям), возможно, появится сквер.

А рябинку "РГ" Александр Дмитриев и 11-классник Глеб Назаров, будущий ИТ-специалист, все-таки пристроили внутри школьной ограды