В Железноводске грузовик переехал двух отдыхавших на газоне женщин

В городе Железноводске Ставропольского края большегрузный автомобиль наехал на двух курортниц, которые в этот момент отдыхали на газоне. В пресс-службе УГИБДД Ставрополья отметили, что обе пожилые женщины приехали в Железноводск на лечение в одном из местных санаториев.

По данным Госавтоинспекции, на пенсионерок наехал грузовик MAN, который поворачивал с улицы Лермонтова в лечебный парк и не вписался в поворот. Заднее правое колесо грузовика переехало пострадавшим ноги.

"Обе женщины - одной из них 78 лет, другой 70 - с тяжелыми травмами ног госпитализированы в больницу города Пятигорска. Автомобилем управлял 61-летний житель Ставропольского края. Он был трезв на момент ДТП", - отметили в пресс-службе УГИБДД региона.

По факту случившегося начата проверка.