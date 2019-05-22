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22.05.2019 19:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долги не сгорают

Названы крупнейшие должники за газ в России
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Крупнейшим должником за поставленный газ в России остается население: по итогам 2018 года его просроченный долг составил более 77 миллиардов рублей против 71 миллиарда годом ранее. На втором месте - теплоснабжающие организации (60,5 миллиарда рублей). Наименее дисциплинированными остаются республики Северного Кавказа, которые формируют 89 процентов долга населения (68,6 миллиарда рублей), при том что они потребляют всего семь процентов газа.

Об этом сообщил член правления "Газпрома", начальник департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов) Геннадий Сухов на ежегодной пресс-конференции. 38 процентов долга всех категорий потребителей за газ перед "Газпром межрегионгазом" формируется населением именно этого федерального округа. Примерно половина долга в СКФО приходится на Дагестан, далее с отрывом идут Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.

Задолженность потребителей отчасти тормозит темпы газификации регионов

В 2017 году с 30 регионами действовал 31 план-график погашения задолженности почти на 26 миллиардов рублей, в прошлом году подписан еще 21 график на 17,4 миллиарда рублей. Из должников СКФО полностью выполнила этот график Ингушетия, более чем наполовину - Ставропольский край. В перечень регионов, которые полностью сорвали план-график, республики Северного Кавказа не попали. В нем оказались Владимирская, Волгоградская, Псковская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская и Пензенская области, а также Чувашия и Удмуртия.

В Костромской области решили не выделять гранты должникам

Долги населения и других потребителей отчасти тормозят темпы газификации регионов. В федеральную программу со стороны "Газпрома" вложено уже более 360 миллиардов рублей начиная с 2005 года. За это время уровень газификации вырос с 53,3 до 68,6 процента в среднем по стране (сельская местность газифицирована на 59,4 процента, города и поселки - на 71,9 процента). В прошлом году в программе участвовало 66 регионов. Одна из главных проблем - неисполнение регионами обязательств по подготовке к приему газа, что повторяется из года в год. По уже построенным "Газпромом" трубам население не может получить газ, так как у региональных властей не хватает на это денег.

89 процентов долгов населения за газ числятся за республиками Северного Кавказа

Из всех участвующих в программе регионов полностью выполняют обязательства по приему газа десять - Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская и Ярославская области, а также Калмыкия, Мордовия, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Еще 34 региона немного отстают от графиков, 14 отстают существенно, еще пять - Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Приморский и Камчатский края - вовсе не соблюдают график. С 2017 года картина практически не изменилась.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария СКФО Северная Осетия СКФО Ингушетия СКФО Карачаево-Черкесия Долги регионов
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