Названы крупнейшие должники за газ в России

Об этом сообщил член правления "Газпрома", начальник департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов) Геннадий Сухов на ежегодной пресс-конференции. 38 процентов долга всех категорий потребителей за газ перед "Газпром межрегионгазом" формируется населением именно этого федерального округа. Примерно половина долга в СКФО приходится на Дагестан, далее с отрывом идут Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край.
В 2017 году с 30 регионами действовал 31 план-график погашения задолженности почти на 26 миллиардов рублей, в прошлом году подписан еще 21 график на 17,4 миллиарда рублей. Из должников СКФО полностью выполнила этот график Ингушетия, более чем наполовину - Ставропольский край. В перечень регионов, которые полностью сорвали план-график, республики Северного Кавказа не попали. В нем оказались Владимирская, Волгоградская, Псковская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская и Пензенская области, а также Чувашия и Удмуртия.
Долги населения и других потребителей отчасти тормозят темпы газификации регионов. В федеральную программу со стороны "Газпрома" вложено уже более 360 миллиардов рублей начиная с 2005 года. За это время уровень газификации вырос с 53,3 до 68,6 процента в среднем по стране (сельская местность газифицирована на 59,4 процента, города и поселки - на 71,9 процента). В прошлом году в программе участвовало 66 регионов. Одна из главных проблем - неисполнение регионами обязательств по подготовке к приему газа, что повторяется из года в год. По уже построенным "Газпромом" трубам население не может получить газ, так как у региональных властей не хватает на это денег.
Из всех участвующих в программе регионов полностью выполняют обязательства по приему газа десять - Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская и Ярославская области, а также Калмыкия, Мордовия, Чувашия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Еще 34 региона немного отстают от графиков, 14 отстают существенно, еще пять - Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Приморский и Камчатский края - вовсе не соблюдают график. С 2017 года картина практически не изменилась.