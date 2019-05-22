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22.05.2019 19:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Строго и по закону

Рауф Арашуков лишен сенаторских полномочий
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
В среду Совет Федерации начал пленарное заседание с кадровых вопросов. Одним из первых решений сенаторы поставили точку в парламентской карьере Рауфа Арашукова, арестованного 30 января по обвинению в причастности к нескольким серьезным преступлениям.

Ранее о наличии оснований лишить мандата представителя исполнительной власти Карачаево-Черкесии сообщил глава комиссии по проверке достоверности сведений о доходах сенаторов, вице-спикер СФ Юрий Воробьев. По его словам, Арашуков подал декларацию о доходах за прошлый год с нарушением правил и сроков. Согласно закону о статусе федеральных парламентариев, сенаторы и депутаты обязаны до 1 апреля подавать сведения о доходах за прошлый год - своих, супругов и несовершеннолетних детей. По данным комиссии Совфеда, факт нахождения сенатора Арашукова под стражей не мог повлиять на срок подачи декларации, поскольку администрация СИЗО обеспечивала ему беспрепятственный обмен корреспонденцией с аппаратом СФ. Тем не менее, сведения о доходах он направил в Совфед только 15 апреля, что равносильно непредоставлению сведений об имуществе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прикрывавшие Арашуковых силовики заключены под стражу

Комментируя журналистам принятое решение, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что палата действует строго в соответствии с законом. "Там прямая директивная норма, она была нарушена, что подразумевает досрочное лишение полномочий члена СФ. Арашуков ли это, Петров, Сидоров, это обязательная норма, применяемая к любому сенатору", - сказала она. Председатель сообщила, что теперь Карачаево-Черкесия должна будет направить в Совфед нового представителя от исполнительной власти региона.

Арашуков подал декларацию о доходах с нарушением правил и сроков

В ходе заседания 22 мая было рассмотрено 28 вопросов, в их числе - пакет законов, которым устанавливается третий этап "амнистии капитала", он продлится с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. "Амнистия капиталов" дает право физическим лицам предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ. При этом сам декларант и лицо, упомянутое в декларации, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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