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22.05.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку аварийной школы в Дагестане, где учатся дети

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Следственный комитет Дагестана начал проверку по информации об аварийном состоянии Туруфской средней общеобразовательной школы Табасаранского района республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка инициирована после того, как сюжет об ужасающем состоянии образовательного учреждения был показан 21 мая 2019 года в эфире одного из федеральных телеканалов.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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В репортаже говорится о том, что в школе осыпается потолок, полы прогнили, стены покосились. По словам педагогов, под завалами в любое время могут оказаться дети и учителя. Ремонту ветхое строение уже не подлежит.

"После небольших землетрясений швы на стенах здания еще больше разошлись. Каждую минуту, даже каждую секунду дети рискуют, находясь в классах", - говорит учитель физкультуры Казим Гусейнов.

Сейчас следователи проводят опрос учителей и учеников школы, их родителей, а также должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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