22 мая Следственный комитет сообщил, что его подразделение по Дагестану возбудило уголовное дело об афере с государственной землей в регионе.

Фигурантами дела стали руководитель Управления Росреестра по Дагестану Сафиюлы Магомедов, специалисты и эксперты этого управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, кадастровый инженер Абдула Умаханов, бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов и гражданин Ислам Исмаилов.

В СКР корреспонденту "РГ" объяснили, что в зависимости от роли каждого они подозреваются по трем уголовным статьям - "создание преступного сообщества", "участие в преступном сообществе" и "создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения".

Следствие установило, что в 2000 году эти граждане создали преступное сообщество для обогащения "путем проведения незаконных юридических действий с участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности". Эти люди составляли подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, делали липовые выписки из хозяйственных книг и изготавливали другие документы, необходимые для того, чтобы стать собственником земли. В итоге, уверяют в СК, более 30 физических и юридических лиц получили право на участки, поставили их на кадастровый учет. Ущерб государству оценен в более 370 миллионов рублей.