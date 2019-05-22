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22.05.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

Текст: Руслан Мельников

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова. Также дело было возбуждено в отношении сотрудников ведомства, кадастрового инженера и бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова.

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Как сообщили в СК РФ, речь идет о статьях, предусматривающих наказание за создание преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использованием служебного положения.

Следователи выяснили, что еще в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, которое занималось незаконными юридическими действиями с земельными участками, которые находились в муниципальной и федеральной собственности. В дальнейшем происходило их незаконное отчуждение.

Правоохранители уточняют, что, по версии следствия, члены преступного сообщества составляли подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы. Также подделывались другие  документы. Таким образом более 30 физлиц и юрлиц незаконно получили право собственности на земельные участки.

В результате ущерб государству оценивается в 370 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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