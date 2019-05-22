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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Плюс халатность

В Махачкале за хаотичную застройку судят главного архитектора города
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 109(7867)
В Дагестане начался судебный процесс над бывшим главным архитектором Махачкалы Магомедрасулом Гитиновым. Он обвиняется в незаконной выдаче градостроительных планов на земельные участки, где впоследствии вырастали многоэтажные дома.
Фото: Зульфия Гаджитова Четырехэтажную мастерскую "прилепили" к жилому дому, закрыв вид из окон. Фото: Зульфия Гаджитова
Четырехэтажную мастерскую "прилепили" к жилому дому, закрыв вид из окон. Фото: Зульфия Гаджитова

В последние годы Махачкала превратилась в зону хаотичной застройки. Многоэтажки вырастали во дворах домов, на территориях школ и детсадов, захваченных у города. Наивно было бы полагать, что строительство осуществлялось без визы главного архитектора.

"С 2014 года по январь 2018 года Гитинов вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения", - сообщили "РГ" в Следственном комитете Дагестана.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"РГ" писала о вопиющем факте, когда компания, пройдя согласования в администрации города, пыталась построить дополнительные этажи на крыше многоэтажки по улице Энгельса. Только после вмешательства прокуратуры и ареста мэра Махачкалы разрешительные документы были аннулированы.

Любопытно, что Магомедрасул Гитинов был назначен главным архитектором Махачкалы в 2014 году с формулировкой: "Разрешить сложившуюся на сегодняшний день нездоровую обстановку в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования". Но Гитинов тоже не особо озадачивался соблюдением законов. Жители одной из махачкалинских девятиэтажек рассказали "РГ", что чиновник в нарушение всех градостроительных норм возвел впритык к их окнам четырехэтажную мастерскую. Когда жильцы спросили его, почему он закрыл им вид из окон, Гитинов цинично ответил: "Я вам его нарисую". Если суд докажет вину архитектора, то заниматься изобразительным искусством ему придется совсем в другом месте.

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Гитинова арестовали в феврале 2018 года. Первоначально ему предъявили обвинение за превышение полномочий. По версии следствия, архитектор составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, при этом нарушив границы другого участка. В результате такой "ошибки" Гитинова строительная компания начала закладывать фундамент на не принадлежащей ей территории.

В ходе расследования следователи возбудили еще одно уголовное дело, уже по статье "Халатность". На первом судебном процессе архитектор и его адвокаты отвергли все предъявленные обвинения.

"Мой подзащитный выдавал только градостроительные планы. В выдаче разрешений на строительство участвуют управление архстройнадзора, мэр города", - сказал адвокат.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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