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22.05.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя КБР осудили за участие в войне на стороне боевиков в Сирии

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Нальчикский городской суд в среду приговорил жителя столицы Кабардино-Балкарии Мурата Калмыкова к тюремному заключению за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Об этом сообщается в информации, размещенной на официальном сайте Следственного комитета России.

Фото: Иван Егоров
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"Мужчину признали виновным по части 2 статьи 208 УК РФ.  Мурат Калмыков, являясь гражданином Российской Федерации, в период с середины февраля до начала марта 2014 года, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвовал в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, и в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в этом  сообщении.

По данным СКР, позднее Калмыков покинул Сирию под видом туркменского беженца и скрывался в Германии. При взаимодействии ФСБ России и Интерпола, пособника террористов экстрадировали на родину. Нальчикский суд назначил Калмыкову наказание в виде 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима.

Происшествия Терроризм Мировой терроризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Нальчик
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