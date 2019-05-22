Жителя КБР осудили за участие в войне на стороне боевиков в Сирии

Нальчикский городской суд в среду приговорил жителя столицы Кабардино-Балкарии Мурата Калмыкова к тюремному заключению за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Об этом сообщается в информации, размещенной на официальном сайте Следственного комитета России.

"Мужчину признали виновным по части 2 статьи 208 УК РФ. Мурат Калмыков, являясь гражданином Российской Федерации, в период с середины февраля до начала марта 2014 года, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвовал в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, и в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в этом сообщении.

По данным СКР, позднее Калмыков покинул Сирию под видом туркменского беженца и скрывался в Германии. При взаимодействии ФСБ России и Интерпола, пособника террористов экстрадировали на родину. Нальчикский суд назначил Калмыкову наказание в виде 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима.