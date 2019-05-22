Известный петербургский график Елена Натаревич передала Архангельскому краеведческому музею свои иллюстрации к повестям Федора Абрамова "Пелагея" и "Алька". Это литографии, наброски, эскизы, рисунки - всего более 260 работ, в числе которых есть и портреты Федора Александровича.

С творчеством писателя художница впервые соприкоснулась в студенческие годы во время учебы на отделении книжной графики института имени Репина. Повесть "Пелагея", опубликованная в 1969 году, легла в основу ее дипломной работы. Уже после защиты - летом 1971-го - начинающий график встретилась с автором повести в Доме творчества писателей в Комарово.

- Я показала ему свои дипломные работы к "Пелагее", - вспоминает Елена Михайловна. - Федор Александрович принял их очень доброжелательно. Смеялся над сценкой с Пелагеей и Маней Маленькой. А супруга Людмила при этом приговаривала, что он всегда бывал недоволен иллюстрациями художников к своим произведениям.

Вторая встреча с писателем произошла восемь лет спустя в его квартире на Васильевском острове. К тому времени увидела свет повесть "Алька", и взыскательный автор сам предложил Елене Натаревич проиллюстрировать ее.

Но поставил условие: поехать в его родную Верколу - деревню в Архангельской области - за материалом и вдохновением.

- Эта поездка запомнилась на всю жизнь, - рассказывает художница. - Мы сделали множество рисунков. Природа, архитектура, люди, их говор - все приводило в восторг! Жили мы в избе племянницы Абрамова - Офимьи, сразу очаровавшей нас выразительной внешностью и характером. Там же, в Верколе, мы в третий раз встретились с писателем. Над макетом книги я работала довольно долго. А в 1983 году Федора Александровича не стало...

Книга с иллюстрациями Елены Натаревич так и не увидела свет.

С тех пор она не занималась книжной графикой - сосредоточилась на станковой. А коллекцию неизданных иллюстраций решила передать на родину писателя и его персонажей - в Поморье.