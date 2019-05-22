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22.05.2019 07:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под грохот барабанов

Петербург готовится отметить 316-й день рождения
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 109(7867)
В этом году основные торжества в честь дня рождения Санкт-Петербурга пройдут раньше официальной даты - 25 и 26 мая. В субботу и в воскресенье горожанам и гостям города предлагается как следует повеселиться, а в понедельник, 27 мая, состоятся официальные мероприятия: церемония возложения цветов к Медному всаднику - памятнику основателю Северной столицы императору Петру Первому и полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

Ряд мероприятий, приуроченных к Дню города, уже стал для Петербурга традиционным. В субботу, 25 мая, на площади Островского стартует Фестиваль мороженого.

Александр Беглов посетил новый концертный зал в центре Петербурга

- В этот же день более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев и автомобилей примут участие в V Петербургском международном параде ретротранспорта, - рассказали в Смольном. - 26 мая в четвертый раз состоится ежегодный Большой велопарад, а на Невском проспекте пройдут шествие "Бал национальностей" и парад барабанщиков, которые попытаются поставить мировой рекорд, исполнив самое массовое барабанное крещендо в мире.

- Для фиксации рекорда приедет специалист из Великобритании, и мы рассчитываем собрать свыше трех тысяч барабанщиков, - рассказал глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Концерт в сердце Северной столицы - "Классика на Дворцовой" - еще одна новая петербургская традиция, в этом году он пройдет уже в седьмой раз. Специальным гостем программы обещает стать оперная дива Анна Нетребко, а вместе с ней на сцену выйдут и другие звезды мирового уровня: Юсиф Эйвазов, ученик Пласидо Доминго мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, Рене Барбера, Мария Мудряк в сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра. Но вот новинка этого года - гигантская сцена площадью более 600 квадратныхметров и трансляция "Классики" в других городах. Концерт покажут на больших экранах в Ставрополе, Казани, Екатеринбурге, Челябинске.

Между пролетами разведенного Дворцового моста пройдет канатоходец

- Для каждого номера создаются видеодекорации, готовятся костюмы, прописывается световая партитура, прорабатываются сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, а для многих еще и ставится сложная оригинальная хореография, - рассказали организаторы. - Каждый номер, а их в программе больше 25, предстает полноценным мини-спектаклем.

Ровно в полночь с разведения Дворцового моста под "Гимн Великому городу" начнется новый сезон концертов "Поющие мосты". Как уточнили в правительстве Санкт-Петербурга, кульминацией праздника станет трюковой проход канатоходца Расула Абакарова по тросу между крыльями разведенного моста.

Завершится праздник фейерверком в акватории Невы.

Тем временем

Свой день рождения в мае отмечает и город Кронштадт. Форпост России на Балтийском море всего на год младше Петербурга, ему исполнилось 315 лет. Многочисленные памятники архитектуры в Кронштадте по большей части связаны с историей армии и флота, некоторые до сих пор принадлежат Министерству обороны и находятся не в лучшем состоянии.

- Будем договариваться с Минобороны о ремонте объектов, которые покупает город, привлекать средства федерального бюджета для развития городской среды Кронштадта и создания на острове туристического кластера, связанного с историей России и военно-морского флота, - пообещал кронштадтцам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он также напомнил, что принято решение о включении трех фортов Кронштадта - Кроншлот, Петр Первый и Александр Первый - в проект федеральной целевой программы "Развитие внутреннего туризма в РФ".

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