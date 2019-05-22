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22.05.2019 07:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перед пенсией - за парту

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 109(7867)
В Калининградской области началась выдача образовательных сертификатов людям предпенсионного возраста, ищущим работу или желающим получить дополнительное профобразование. Это часть регионального проекта "Старшее поколение", который разработан в целях реализации национального проекта "Демография".

- Наша задача - помочь людям не потеряться на рынке труда, получить дополнительную квалификацию, чтобы увереннее себя чувствовать в реалиях сегодняшнего дня, - пояснила министр социальной политики Анжелика Майстер. - Подчеркну, что речь идет не о безработных, а о тех людях, кто хотел бы приобрести дополнительную квалификацию.

Фото: iStock
Северяне предпенсионного возраста пройдут профподготовку

Воспользоваться новой возможностью за счет бюджета могут граждане в возрасте от 51 года до 59 лет, но только один раз. Заявки на получение сертификата уже подали 13 человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства соцполитики. Граждане решили приобрести профессию специалиста по госзакупкам и пожарной безопасности, тракториста и водителя погрузчика, повара и пекаря-кондитера.

На обучение одного человека предусмотрено до 68,5 тысячи рублей. Расходы на это обучение возмещаются за счет субсидий, на которые региону в 2019 году планируется выделить 22,7 миллиона рублей, 21,5 миллиона - из федерального бюджета.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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