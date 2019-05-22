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22.05.2019 10:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Через три года

Город отметит 350-летие Петра I
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 108(7866)
В Петербурге обсудили план празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Эта дата будет отмечаться в нашей стране в июне 2022 года.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, к юбилейной дате будет приурочено более 110 мероприятий.

Буквально в каждом районе пройдут лекции, концертные программы, конференции, творческие конкурсы, театральные постановки. День рождения основателя Санкт-Петербурга - Петра I - каждый год отмечается 9 июня. Городским законом официально учреждена эта памятная дата еще в 2009 году. Но 2022 год станет в этом смысле особенным: ведь 9 июня исполнится ровно 350 лет со дня рождения императора.

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Кроме этой даты, которая станет центром торжеств, к юбилею царя-реформатора будут приурочены День города (27 мая), День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля), День Российской гвардии (2 сентября).

Важно отметить и тот факт, что почти 20 событий по предложению правительства Северной столицы включены в проект федерального плана празднования юбилея. Среди особо значимых - Международный Петровский конгресс, который пройдет 9 июня и будет посвящен изучению и популяризации историко-культурного наследия Петровской эпохи, влиянию этого периода на последующие времена и культурные связи России с другими странами.

Международная конференция "Европейские маршруты Петра I" с участием ведущих российских и зарубежных экспертов осветит проблемы и перспективы развития нового европейского культурного маршрута "Путь Петра Великого".

А традиционная межмузейная акция "Ночь музеев" в 2022 году уделит особое внимание эпохе и личности императора, новациям, внесенным им в уклад российской жизни.

К юбилейной дате 9 июня 2022 года будет приурочено более 110 городских мероприятий, 20 событий отметят на федеральном уровне

Театралов в дни юбилейных торжеств порадуют мировые премьеры. Так, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представит новый мюзикл под рабочим названием "Петр I". В основу либретто положен текст Константина Рубинского, музыку написал композитор из США Фрэнк Уайлдхорн. Его мюзиклы "Джекилл&Хайд" и "Граф Монте-Кристо" с успехом идут в театре не первый сезон. О том, кто станет режиссером спектакля, переговоры еще ведутся.

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Мировая премьера состоится и в Михайловском театре - зрителям представят двухактный балет "Люблю тебя, Петра творенье..." в постановке известного американского хореографа Лара Любовича.

Кроме того, в Петербурге пройдет Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи", который обещает стать крупнейшим музыкальным событием в жизни страны. Симфонический оркестр Капеллы представит выдающиеся образцы русской классической музыки - от произведений времен Петра I до творчества современных композиторов. В фестивале примут участие лучшие хоровые коллективы страны.

А в Центральном выставочном зале "Манеж" развернется масштабный межмузейный проект, в создании экспозиции которого примут участие Министерство культуры РФ, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф" и другие музеи Петербурга.

Александр Беглов выразил уверенность в том, что все мероприятия юбилейных торжеств пройдут на самом высоком уровне.

- Для нас очень важно не только организовать празднование, но и подготовить город к юбилею, привести в порядок памятные места, связанные с судьбой Петра Первого, - сказал он.

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