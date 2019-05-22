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22.05.2019 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поднять паруса!

Выпускники обзавелись собственным кораблем
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
В Петербурге продолжается подготовка к празднику "Алые паруса", который в этом году состоится в ночь на 24 июня. Впервые за много лет роль парусника капитана Грея исполнит корабль под российским флагом.
Площадь парусов брига "Россия" составляет почти 900 квадратных метров. Сейчас он уже в праздничном алом убранстве пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: Пресс-служба 5 канала Площадь парусов брига "Россия" составляет почти 900 квадратных метров. Сейчас он уже в праздничном алом убранстве пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: Пресс-служба 5 канала
Площадь парусов брига "Россия" составляет почти 900 квадратных метров. Сейчас он уже в праздничном алом убранстве пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Фото: Пресс-служба 5 канала

Традиция встречать рассвет на набережных Ленинграда - Петербурга родилась в 1960-е годы: вчерашние школьники вступали в новую жизнь, прощаясь с учителями и одноклассниками. Корабль с алыми парусами символизировал для них веру в прекрасное, в чудеса, которые непременно случаются. В 1979 году проводить праздник перестали и возродили только в 2005-м. Самый эффектный момент общегородского выпускного бала - прохождение по акватории Невы корабля под алыми парусами.

Первым в новейшей истории его роль исполнял фрегат "Штандарт", затем недолго - парусник "Мир", который в акватории разместили стационарно, а с 2010 года в роли галеона "Секрет" выступал шведский бриг "Тре кронур" ("Три короны").

О том, что у "Алых парусов" будет свой собственный корабль, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов рассказал в октябре прошлого года.

- Мы построили большой парусник и больше не будем арендовать шведский корабль, - заявил он.

Фото: Роман Щербенков
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Как рассказывают организаторы праздника, бриг "Россия" специально создавался для участия в "Алых парусах". Правда, построен он все-таки не "с нуля": основой стал корпус бывшего рыболовецкого судна. Для прохода под петербургскими мостами пришлось немного уменьшить высоту мачт. Кроме того, в ходе ремонта специалисты почти полностью перебрали и отреставрировали корпус. Теперь при выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 16 узлов - максимальных скоростей, возможных для парусных судов подобного класса.

- В Северном море мы встретили остатки большого шторма, - рассказал капитан брига "Россия" Олег Николаев. - Шла большая зыбь, поэтому нас немного покачало. Но судно проявило себя как настоящий мореход. Было немного некомфортно, но совершенно безопасно.

Площадь парусов брига "Россия" составляет почти 900 квадратных метров. Сейчас он уже в праздничном алом убранстве пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Паруса, правда, убраны, команда наводит последний лоск и готовится к тренировкам - проход по акватории потребует и точности судовождения, и следования музыкальному сопровождению.

Бриг "Россия" специально создавался для участия в "Алых парусах"

На Дворцовую площадь, где проходит праздничная концертная программа, вход предусмотрен только по билетам. А вот восхититься кораблем с алыми парусами можно совершенно без ограничений. Он идет по Неве, подсвеченный разноцветными залпами фейерверка, и белые ночи Петербурга позволяют разглядеть все подробности. Правда, при условии, что удастся занять удобное место.

Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллиона горожан и гостей Северной столицы.

Отметим, что в этом году дата праздника немного смещена. По традиции "Алые паруса" проводились по пятницам или субботам, после официальных выпускных балов в школах. Однако в этом году на субботу выпадает 22 июня, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, поэтому основное гуляние начнется 23 июня в 22.00 и завершится в понедельник утром.

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