Смольный подготовил для включения в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" список из 25 объектов. В их числе строительство Южно-Волхонской дороги, первого этапа Южной широтной магистрали, реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе. Город рассчитывает на федеральное софинансирование, ранее в дорожном нацпроекте петербургские магистрали представлены не были.

Вопросы транспортной инфраструктуры Северной столицы обсуждались на совещании в Смольном, которое провел заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обозначил сложившуюся в городе ситуацию. А она непростая. 14 процентов петербургских дорог перегружены транспортом, а 35 процентов магистралей находятся в ненормативном состоянии.

Так, через Петербург проходят несколько международных транспортных коридоров: "Север - Юг", "Запад - Восток" и "Европа - Западный Китай". Существующий грузопоток создает серьезную нагрузку на дорожную сеть, на ряде территорий можно даже говорить об исчерпании пропускной способности. При этом, как подчеркнул действующий градоначальник, потенциал у петербургской транспортной сети огромен.

Долгие годы участие Петербурга в федеральных программах было минимизировано и вопросы дорожного строительства город решал за свой счет или привлекая инвесторов.

На совещании Александр Беглов отметил, что Петербургу необходимо масштабное дорожное строительство, которое невозможно без привлечения федерального финансирования.

Развитие дорожной сети Петербурга - это не внутригородская история. На совещании красной нитью проходил тезис, что транспортная инфраструктура Северной столицы находится в связке с дорожной сетью Ленинградской области и строительство масштабных объектов должно быть синхронизировано, необходимо создать единый на два региона транспортный узел.

По расчетам Смольного, реализация 25 инфраструктурных проектов потребует в ближайшие пять лет финансирования из федерального бюджета в размере 45,2 миллиарда рублей. Ряд проектов имеют статус приоритетных. Так, создание Южной широтной магистрали, которая соединится с ЗСД и станет первым этапом ВСД, позволит создать систему внутригородского скоростного сообщения. Южно-Волхонская дорога должна соединить Волхонское шоссе с Петербургским, что позволит существенно улучшить транспортное сообщение в Пушкинском районе и снизить пробки на въезде в город в южном направлении. Реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе призвана улучшить дорожную ситуацию на севере города. Общая стоимость этих проектов составляет 17,5 миллиарда рублей.

Александр Беглов: Петербургу необходимо масштабное дорожное строительство, которое невозможно без привлечения федеральных средств

При условии федерального финансирования приступить к реализации этих проектов Петербург готов уже в следующем году.

Помимо этого, проект транспортного узла подразумевает реконструкцию участка трассы "Нарва" от Лигово до Красного Села, строительство транспортной развязки у Поклонной горы и реконструкцию путепровода, проходящего над трассой "Скандинавия" у проспекта Энгельса.

"Это не значит, что мы уже получили эти средства. Федеральная поддержка требует тщательной и оперативной подготовки всей необходимой документации. Мы должны качественно подготовить и вовремя представить эти проекты, обеспечить необходимое сопровождение - словом, все мелочи должны быть согласованы", - сказал Александр Беглов. Он дал указание актуализировать все дорожные карты по включению петербургских дорог в федеральные проекты и докладывать о ситуации еженедельно.

Еще одно знаковое направление связано с железными дорогами. В частности, в Петербурге предполагается построить 17 путепроводов над железнодорожными путями. Таким образом, железнодорожные переезды со шлагбаумами, возле которых регулярно образуются пробки, должны уйти в прошлое.

Появление развязок выгодно не только автомобилистам. Ликвидация переездов позволит существенно повысить пропускную способность железных дорог, а это в свою очередь станет стимулом для развития как грузового, так и пассажирского сообщения.

Во время недавней встречи Александра Беглова и генерального директора РЖД Олега Белозерова была достигнута договоренность о том, что в ближайшие годы перевозчик вложит 88 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры города. В частности, появятся новые пути для грузоперевозок, что позволит на полную мощность загрузить портовую инфраструктуру города. Параллельно перевозчик будет развивать проект городской электрички. В частности, планируется, что в ближайшее время РЖД приобретет 28 поездов "Ласточка", которые будут курсировать в направлении Луги, Волховстроя, Любани. В свою очередь Смольный возьмет на себя задачу по обустройству подъездных путей к платформам.

Аналогичную работу собираются проводить и в Ленинградской области.

Максим Акимов высоко оценил планы Петербурга и Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры и поручил включить предложения регионов в федеральную программу.

Тем временем

Пожелания и требования горожан станут основой базы адресного дорожного ремонта. Об этом Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга.

"Петербургский ремонтный сезон - короткий. Нужно приступать к работе незамедлительно и делать ее качественно", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора. Он потребовал представить развернутый доклад о ходе ремонтных работ на городских улицах: как соблюдаются сроки и технологии, насколько выполнена задача по корректировке планов текущего ремонта с учетом пожеланий и требований горожан.