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22.05.2019 10:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сверим дорожные карты

Магистрали Санкт-Петербурга и Ленобласти планируется включить в федеральный нацпроект
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург № 108(7866)
Смольный подготовил для включения в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" список из 25 объектов. В их числе строительство Южно-Волхонской дороги, первого этапа Южной широтной магистрали, реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе. Город рассчитывает на федеральное софинансирование, ранее в дорожном нацпроекте петербургские магистрали представлены не были.

Вопросы транспортной инфраструктуры Северной столицы обсуждались на совещании в Смольном, которое провел заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обозначил сложившуюся в городе ситуацию. А она непростая. 14 процентов петербургских дорог перегружены транспортом, а 35 процентов магистралей находятся в ненормативном состоянии.

Так, через Петербург проходят несколько международных транспортных коридоров: "Север - Юг", "Запад - Восток" и "Европа - Западный Китай". Существующий грузопоток создает серьезную нагрузку на дорожную сеть, на ряде территорий можно даже говорить об исчерпании пропускной способности. При этом, как подчеркнул действующий градоначальник, потенциал у петербургской транспортной сети огромен.

Долгие годы участие Петербурга в федеральных программах было минимизировано и вопросы дорожного строительства город решал за свой счет или привлекая инвесторов.

На совещании Александр Беглов отметил, что Петербургу необходимо масштабное дорожное строительство, которое невозможно без привлечения федерального финансирования.

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Развитие дорожной сети Петербурга - это не внутригородская история. На совещании красной нитью проходил тезис, что транспортная инфраструктура Северной столицы находится в связке с дорожной сетью Ленинградской области и строительство масштабных объектов должно быть синхронизировано, необходимо создать единый на два региона транспортный узел.

По расчетам Смольного, реализация 25 инфраструктурных проектов потребует в ближайшие пять лет финансирования из федерального бюджета в размере 45,2 миллиарда рублей. Ряд проектов имеют статус приоритетных. Так, создание Южной широтной магистрали, которая соединится с ЗСД и станет первым этапом ВСД, позволит создать систему внутригородского скоростного сообщения. Южно-Волхонская дорога должна соединить Волхонское шоссе с Петербургским, что позволит существенно улучшить транспортное сообщение в Пушкинском районе и снизить пробки на въезде в город в южном направлении. Реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе призвана улучшить дорожную ситуацию на севере города. Общая стоимость этих проектов составляет 17,5 миллиарда рублей.

Александр Беглов: Петербургу необходимо масштабное дорожное строительство, которое невозможно без привлечения федеральных средств

При условии федерального финансирования приступить к реализации этих проектов Петербург готов уже в следующем году.

Помимо этого, проект транспортного узла подразумевает реконструкцию участка трассы "Нарва" от Лигово до Красного Села, строительство транспортной развязки у Поклонной горы и реконструкцию путепровода, проходящего над трассой "Скандинавия" у проспекта Энгельса.

"Это не значит, что мы уже получили эти средства. Федеральная поддержка требует тщательной и оперативной подготовки всей необходимой документации. Мы должны качественно подготовить и вовремя представить эти проекты, обеспечить необходимое сопровождение - словом, все мелочи должны быть согласованы", - сказал Александр Беглов. Он дал указание актуализировать все дорожные карты по включению петербургских дорог в федеральные проекты и докладывать о ситуации еженедельно.

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Еще одно знаковое направление связано с железными дорогами. В частности, в Петербурге предполагается построить 17 путепроводов над железнодорожными путями. Таким образом, железнодорожные переезды со шлагбаумами, возле которых регулярно образуются пробки, должны уйти в прошлое.

Появление развязок выгодно не только автомобилистам. Ликвидация переездов позволит существенно повысить пропускную способность железных дорог, а это в свою очередь станет стимулом для развития как грузового, так и пассажирского сообщения.

Во время недавней встречи Александра Беглова и генерального директора РЖД Олега Белозерова была достигнута договоренность о том, что в ближайшие годы перевозчик вложит 88 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры города. В частности, появятся новые пути для грузоперевозок, что позволит на полную мощность загрузить портовую инфраструктуру города. Параллельно перевозчик будет развивать проект городской электрички. В частности, планируется, что в ближайшее время РЖД приобретет 28 поездов "Ласточка", которые будут курсировать в направлении Луги, Волховстроя, Любани. В свою очередь Смольный возьмет на себя задачу по обустройству подъездных путей к платформам.

Аналогичную работу собираются проводить и в Ленинградской области.

Максим Акимов высоко оценил планы Петербурга и Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры и поручил включить предложения регионов в федеральную программу.

Тем временем

Пожелания и требования горожан станут основой базы адресного дорожного ремонта. Об этом Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга.

"Петербургский ремонтный сезон - короткий. Нужно приступать к работе незамедлительно и делать ее качественно", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора. Он потребовал представить развернутый доклад о ходе ремонтных работ на городских улицах: как соблюдаются сроки и технологии, насколько выполнена задача по корректировке планов текущего ремонта с учетом пожеланий и требований горожан.

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